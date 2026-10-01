Sport venceu Flamengo em 87 sem bets, diz advogado-geral da União

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Advogado-geral da União afirmou que o Leão foi campeão brasileiro "contra o Flamengo" antes da presença das casas de apostas no esporte

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, voltou a colocar o título brasileiro de 87 no centro do debate nesta quinta-feira (1º). Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro, que é pernambucano, citou a conquista do Sport ao defender um modelo de futebol menos dependente das casas de apostas, proibidas de atuar no País após Medida Provisória assinada pelo presidente Lula na última sexta-feira (25).



“Quando o meu Sport foi campeão em 87 contra o Flamengo da Esther, não tinha bet”, afirmou Messias, em referência à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, torcedora do Flamengo.

A notícia foi publicada primeiro pelo site Poder360. A declaração ocorreu durante a formalização de um acordo entre o Governo Federal e o Santos para regularizar o uso do Centro de Treinamento Rei Pelé.

Messias utilizou o exemplo do Sport para sustentar a defesa de um futebol baseado na formação de atletas, nas categorias de base e em ações sociais, sem a influência direta do mercado de apostas esportivas.



A fala ocorre em meio ao debate nacional sobre as novas restrições impostas ao setor de bets, que também têm repercussão direta no futebol brasileiro.



O título de 1987 é sempre cercado de polêmica por uma disputa histórica entre Sport e Flamengo. Em 2011, a CBF chegou a publicar uma resolução reconhecendo os dois clubes como campeões brasileiros daquele ano. Contudo, o Superior Tribunal Federal (STF) já ratificou mais de uma vez que o único campeão de 87 é o Sport, negando vários recursos do clube carioca.

