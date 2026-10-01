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Sport | Notícia

Resultado do jogo do Atheltic Club x Sport hoje (01/10): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, no interior de Minas Gerais

Por Davi Saboya Publicado em 01/10/2026 às 20:59
Mariano Soso, t&eacute;cnico do Sport (E)
Mariano Soso, técnico do Sport (E) - Paulo Paiva/Sport

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Athletic Club x Sport abrem a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira (1º), no interior de Minas Gerais. 

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No primeiro tempo, o Leão abriu o placar com Neto Pessoa, que ganhou a vaga de Perotti no comando do ataque. Porém, logo depois, sofreu o empate com Kauan Rodrigues.

Veja o resultado do jogo do Athletic Club x Sport hoje (01/10)

Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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