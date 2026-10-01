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Sport | Notícia

Jogo de despedida de Magrão é suspenso após restrições a bets no Brasil

Projeto "O Último Milagre", organizado por Betnacional, Sport e ex-goleiro, foi impactado por MP que impede publicidade e patrocínio de bets

Por Thiago Wagner Publicado em 01/10/2026 às 15:51 | Atualizado em 01/10/2026 às 15:52
Magrão, um dos maiores ídolos do Sport
Magrão, um dos maiores ídolos do Sport - Paulo Paiva/Sport

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O jogo em homenagem ao ex-goleiro Magrão, ídolo do Sport, foi suspenso temporariamente. A decisão foi tomada em conjunto pela Betnacional, pelo clube e pelo ex-goleiro, após a determinação do Governo Federal que impede, neste momento, ações de publicidade e patrocínio relacionadas às atividades de apostas. A Medida Provisória assinada pelo presidente Lula na última sexta-feira (25), veta totalmente a operação de bets no País. A MP tem validade de até 120 dias e precisa ser votada pelo Congresso Nacional.

A informação sobre a suspensão do jogo de Magrão foi confirmada pela Flutter Brazil, empresa responsável pela Betnacional e idealizadora do projeto “O Último Milagre”, criado em parceria com o Sport e Magrão. 

Segundo a empresa, a MP afeta diretamente a realização do evento nos moldes inicialmente planejados. “Por esse motivo, Betnacional, Sport e Magrão estão alinhados em suspender temporariamente a realização do jogo e aguardar a evolução das discussões e das medidas relacionadas ao setor”, informou a Flutter Brazil em nota enviada ao Blog do Torcedor.

“O Último Milagre” foi desenvolvido para celebrar a trajetória de Magrão no Sport e homenagear um dos principais ídolos da história rubro-negra. O jogo seria no dia 31 de outubro, na Ilha do Retiro, e envolveria uma série de ex-atletas que participaram da história de Magrão no clube. Nomes como Durval e Diego Souza estavam entre os ex-atletas especulados.

Ao todo, foram 10 títulos conquistados pelo ex-goleiro no Sport, sendo o mais importante dele a Copa do Brasil de 2008. Foram também 732 partidas oficiais de Magrão com a camisa do Leão, um recorde na história do clube rubro-negro. O ex-camisa 1 chegou à Ilha do Retiro em 2005 e fez sua última partida em 2019, em uma saída considerada conturbada, envolvendo até uma ação na Justiça.

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Ainda na nota, a Flutter lamentou a necessidade de suspender o projeto, mas reforçou que as partes continuam comprometidas com a realização da homenagem.

“A companhia lamenta que uma iniciativa que nasceu para celebrar a história do futebol e reconhecer a importância de Magrão para o Sport seja afetada por essa mudança, mas reforça que as partes permanecem comprometidas em relação à realização da homenagem”, acrescentou.

Até o momento, não existe uma nova data definida para o evento. A realização do jogo dependerá da evolução das discussões e das medidas relacionadas ao setor de apostas.

Confira a nota da Flutter Brasil completa

A Flutter Brazil idealizou, por meio da Betnacional e em parceria com o Sport e Magrão, o projeto “O Último Milagre", uma homenagem que foi planejada com o objetivo de celebrar a trajetória de um dos maiores ídolos da história do clube. No entanto, diante das determinações da Medida Provisória publicada pelo Governo Federal, a companhia está, neste momento, impedida de realizar ações de publicidade e patrocínio relacionadas à atividade de apostas, o que impacta diretamente a realização do projeto nos moldes originalmente planejados.

Por esse motivo, Betnacional, Sport e Magrão estão alinhados em suspender temporariamente a realização do jogo e aguardar a evolução das discussões e das medidas relacionadas ao setor. A Flutter Brazil lamenta que uma iniciativa que nasceu para celebrar a história do futebol e reconhecer a importância de Magrão para o Sport seja afetada por essa mudança, mas reforça que as partes permanecem comprometidas em relação à realização da homenagem.

Ao mesmo tempo em que cumpre integralmente as novas determinações, a Flutter Brazil manifesta preocupação com a proibição de uma atividade autorizada e regulamentada pelo próprio Estado brasileiro. A companhia defende a manutenção do mercado regulado e acredita que a proteção da sociedade passa pelo fortalecimento da fiscalização, do jogo responsável e do combate à ilegalidade. A retirada dos operadores autorizados não elimina a demanda por apostas e tende a levar consumidores a plataformas ilegais, onde não estão assegurados mecanismos de proteção aos jogadores, controle e prevenção à lavagem de dinheiro. A regulamentação, inclusive, já vinha produzindo resultados significativos: a participação estimada do mercado ilegal caiu de 41%–51% em 2025 para 38%–44% em 2026.

Como parte da Flutter Entertainment, grupo global com ampla experiência em mercados regulados, a Flutter Brazil seguirá colocando seus padrões de governança, integridade e jogo responsável à disposição do diálogo com as autoridades brasileiras, com a convicção de que a manutenção e o fortalecimento do mercado regulado são o caminho para proteger consumidores e combater a ilegalidade.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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