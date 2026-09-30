Diego Hernández desfalca o Sport contra o Athletic; Patrick de Paula ganha força
Meia-atacante está em tratamento no Departamento de Saúde e Performance e só deve voltar a ficar disponível na 32ª rodada da competição
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O Sport terá um desfalque para o confronto com o Athletic, marcado para a próxima quinta-feira (01), pela 31ª rodada da Série B. O meia-atacante Diego Hernández se recupera de uma lombalgia e não estará à disposição do técnico Mariano Soso.
O jogador está em processo de tratamento com o Departamento de Saúde e Performance do clube. A expectativa é que Diego Hernández volte a ficar disponível a partir da 32ª rodada da Série B.
Patrick de Paula ganha força no Sport
Com a ausência de Diego Hernández, Patrick de Paula ganha força para iniciar como titular pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Juan Alano também aparece como alternativa para a posição.
Diego Hernández vinha sendo uma presença frequente na equipe de Mariano Soso. O meia-atacante foi titular nos últimos dez jogos do Sport antes de ficar fora da partida contra o Athletic.
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Sport busca recuperação após derrota para o Náutico
O Sport chega para a próxima rodada depois de perder por 3 a 1 para o Náutico, no último sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.
Após o clássico, Mariano Soso reconheceu que o Leão teve uma atuação abaixo do esperado. Segundo o treinador, a equipe não conseguiu repetir o desempenho apresentado diante do Juventude e voltou a apresentar dificuldades para construir jogadas e controlar a partida.
O resultado manteve o Sport na nona colocação da Série B, com 44 pontos. Mesmo em caso de vitória sobre o Athletic, o Leão não conseguirá subir posições na tabela nesta rodada, já que está quatro pontos atrás do Operário, atual oitavo colocado, com 48.