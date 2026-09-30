fechar
Sport |

Diego Hernández desfalca o Sport contra o Athletic; Patrick de Paula ganha força

Meia-atacante está em tratamento no Departamento de Saúde e Performance e só deve voltar a ficar disponível na 32ª rodada da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 30/09/2026 às 13:04
Imagem do jogador Diego Hernández, do Sport
Imagem do jogador Diego Hernández, do Sport - Paulo Paiva/Sport Club do Recife.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport terá um desfalque para o confronto com o Athletic, marcado para a próxima quinta-feira (01), pela 31ª rodada da Série B. O meia-atacante Diego Hernández se recupera de uma lombalgia e não estará à disposição do técnico Mariano Soso.

O jogador está em processo de tratamento com o Departamento de Saúde e Performance do clube. A expectativa é que Diego Hernández volte a ficar disponível a partir da 32ª rodada da Série B.

Patrick de Paula ganha força no Sport

Com a ausência de Diego Hernández, Patrick de Paula ganha força para iniciar como titular pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Juan Alano também aparece como alternativa para a posição.

Diego Hernández vinha sendo uma presença frequente na equipe de Mariano Soso. O meia-atacante foi titular nos últimos dez jogos do Sport antes de ficar fora da partida contra o Athletic.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sport busca recuperação após derrota para o Náutico

O Sport chega para a próxima rodada depois de perder por 3 a 1 para o Náutico, no último sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

Após o clássico, Mariano Soso reconheceu que o Leão teve uma atuação abaixo do esperado. Segundo o treinador, a equipe não conseguiu repetir o desempenho apresentado diante do Juventude e voltou a apresentar dificuldades para construir jogadas e controlar a partida.

O resultado manteve o Sport na nona colocação da Série B, com 44 pontos. Mesmo em caso de vitória sobre o Athletic, o Leão não conseguirá subir posições na tabela nesta rodada, já que está quatro pontos atrás do Operário, atual oitavo colocado, com 48.

Leia também

Arnaldo projeta sequência do Náutico na Série B: "Temos que pensar jogo a jogo"
Timbu

Arnaldo projeta sequência do Náutico na Série B: "Temos que pensar jogo a jogo"
São Bernardo x CRB ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B
ONDE ASSISTIR

São Bernardo x CRB ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.