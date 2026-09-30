Athletic Club x Sport ao vivo (01/10): onde assistir, horário e escalações

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O o clube rubro-negro abre a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, após a derrota no clássico para o Náutico

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Athletic Club x Sport abrem a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira (1º), às 20h30 (de Brasília), no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Na última rodada, o Leão decepcionou e perdeu por 3x1 o clássico para o Náutico.

Com o resultado negativo do último jogo, o clube rubro-negro perdeu a chance de encostar no G-6. O Sport ocupa a 9ª colocação com 44 pontos, cinco a menos que o 6º lugar Atlético-GO.

Do outro lado, o adversário Athletic Club conta com 42 pontos na 13ª posição. Na última rodada, o time mineiro empatou por 1x1 com o Botafogo-SP.

Leão

O técnico Mariano Soso deve promover mudanças na escalação do Sport para o jogo contra o Athletic Club. Na defesa, o lateral-direito Augusto Pucci não foi sequer relacionado para o duelo após ter sido substituído no primeiro tempo do clássico.

Para a vaga dele, Claudinho deve ser acionado. No meio-campo, o meia Diego Hernández foi vetado pelo departamento médico por causa de uma lombalgia. Assim, o mais cotado é o meio-campista Patrick de Paula.

No ataque, Juan Alano pode aparecer ao lado de Barletta e Perotti. Isso porque Marlon Douglas, que cumpriu a função no Clássico dos Clássicos, também não convenceu.

"A expectativa é muito grande, tanto minha quanto de todo o grupo. Fizemos uma boa preparação para um jogo que será difícil. Sabemos que teremos que corresponder e conquistar um resultado positivo, que irá alegrar não só a gente como o nosso torcedor. Essa será mais uma final que teremos pela frente", afirmou o volante William Oliveira.

Adversário

O técnico Alex de Souza contará com duas novidades no Athletic Club no setor de meio-campo para o confronto diante dos pernambucanos: o meia João Miguel, livre de suspensão, e Kauan Almeida, que volta a ficar à disposição após cumprir cláusula de contrato.

Esse será o terceiro confronto da temporada entre Sport e Athletic Club. Nos outros dois, ambos aconteceram na Ilha do Retiro: vitória por 3x1 do Athletic pela Copa do Brasil e empate por 1x1 no primeiro turno da Série B.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Athletic Club x Sport

Athletic Club

Luan Polli; João Miguel, Jhonatan e Belezi; Douglas, Felipe Negrucci, Kauan Freitas e Marcelo Henrique; Kauan, Max e Dixon. Técnico: Alex de Souza.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí Lopes; Fernando Sobral, William Oliveira e Patrick de Paula; Juan Alano, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.