Sport vai recorrer ao Pleno do STJD contra punição por briga de torcida

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Clube rubro-negro busca reverter pena de dois jogos com portões fechados e multa aplicada após incidentes registrados no jogo contra o CRB

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O Sport vai recorrer ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a punição recebida em decorrência de brigas envolvendo sua torcida. A informação foi divulgada pelo repórter Leonardo Boris, da Rádio Jornal. Caso a decisão seja mantida pelo tribunal, as partidas afetadas pela pena de portões fechados serão contra o São Bernardo, válida pela 32ª rodada, e contra o Fortaleza, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube rubro-negro havia sido punido pelo STJD com dois jogos de portões fechados e uma multa no valor de R$ 50 mil, em virtude dos episódios de violência registrados após a derrota por 2 a 1 para o CRB, no dia 15 de setembro, no Estádio Rei Pelé, pela Série B. O clube alagoano também foi penalizado no julgamento, recebendo uma multa de R$ 40 mil.

O tribunal analisou os confrontos entre torcedores das duas equipes e o policiamento após o encerramento da partida. Sport e CRB haviam sido denunciados com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

No caso do Leão, a denúncia ocorreu com respaldo no artigo 213, inciso I, combinado com o parágrafo 2º, que aborda a responsabilidade do clube visitante quando sua torcida contribui para desordens no local do evento.

A denúncia teve como uma das bases o relato do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Na súmula, ele informou que, depois do apito final, torcedores do Sport invadiram a área reservada para separar as duas torcidas e entraram em confronto com o policiamento.

O documento também registrou que torcedores do CRB tentaram acessar o mesmo espaço após provocações, havendo necessidade de reforço policial para dispersar os dois grupos, além de relatar o arremesso de objetos no campo, como copos e chinelos, a partir do setor ocupado pela torcida alagoana.