Sport volta a sofrer por conta da violência de organizadas e é punido com dois jogos de portões fechados na Série B
Clube foi julgado pelos incidentes envolvendo torcedores após partida no Rei Pelé; CRB também foi condenado e recebeu multa de R$ 40 mil
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O Sport foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com portões fechados em dois jogos da Série B deste ano. Além disso, recebeu multa de R$ 50 mil. Ambas as punições pelos episódios de violência registrados após a derrota por 2x1 para o CRB, no dia 15 de setembro, no estádio Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O clube alagoano também foi condenado, com multa de R$ 40 mil.
O tribunal analisou os confrontos entre torcedores das duas equipes e o policiamento após o encerramento da partida. Sport e CRB haviam sido denunciados com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
No caso rubro-negro, a denúncia foi pelo artigo 213, inciso I, combinado com o parágrafo 2º, que trata da responsabilidade do clube visitante quando sua torcida contribui para desordens no local da partida.
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Em sua defesa, a argumentação rubro-negra destacou que pessoas envolvidas na confusão foram identificadas pelas autoridades. Segundo o clube, houve detenção e elaboração de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
Outro ponto apresentado foi que, de acordo com as imagens utilizadas pela defesa, a invasão da área destinada à separação das torcidas teria começado por torcedores do CRB.
A tese buscava enquadrar o Sport na excludente prevista no próprio artigo 213. O CBJD estabelece que a identificação e detenção dos responsáveis, com apresentação à autoridade policial e registro da ocorrência, pode afastar a responsabilidade da entidade.
O STJD também analisou provas em vídeo para formar o entendimento sobre os acontecimentos.
A Procuradoria do STJD defendeu a condenação de Sport e CRB conforme os termos da denúncia e ressaltou a reincidência das equipes.
Para o Sport, foi pedida multa de R$ 50 mil, além da punição com duas partidas de portões fechados. A posição acabou acolhida no julgamento.
Já o CRB foi condenado ao pagamento de R$ 40 mil. Na defesa, o clube alagoano argumentou que adotou as medidas necessárias para garantir a segurança da partida.
O mandante havia sido denunciado no artigo 213, incisos I e III, referentes à falta de prevenção e repressão de desordens e ao lançamento de objetos.
Relembre o caso
A denúncia teve como uma das bases o relato do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Na súmula, ele informou que, depois do apito final, torcedores do Sport invadiram a área reservada para separar as duas torcidas e entraram em confronto com o policiamento.
O documento também registra que torcedores do CRB tentaram acessar o mesmo espaço após provocações e que houve necessidade de reforço policial para dispersar os dois grupos.
Além disso, foram relatados arremessos de objetos no campo a partir do setor ocupado pelos torcedores do CRB, incluindo copos e chinelos.