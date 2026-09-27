Soso admite atuação ruim do Sport no clássico e cobra reação imediata na Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Treinador reconheceu dificuldades com a bola, voltou a citar falhas em bolas paradas e afirmou que equipe precisa virar a página após derrota

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Mariano Soso reconheceu que o Sport teve uma atuação abaixo do esperado na derrota por 3x1 para o Náutico, neste sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. O treinador afirmou que o Leão não conseguiu repetir o desempenho apresentado contra o Juventude e voltou a demonstrar dificuldades para construir jogadas e controlar a partida.



“Não fizemos o jogo que planejamos. Tivemos uma semana para fortalecer e consolidar o que o time fez contra o Juventude, mas não conseguimos”, avaliou.



Na leitura de Soso, o momento dos gols sofridos também pesou. O Sport levou o primeiro nos acréscimos do primeiro tempo e voltou a ser vazado logo no início da etapa final.



“Tomamos o gol fechando a primeira metade e, quando sentíamos que poderíamos virar o jogo, tomamos outro logo no começo do segundo tempo. Foi um momento muito adverso e o time não conseguiu mudar isso.”



Soso apontou que o principal problema do Sport no clássico foi o rendimento ofensivo.

“Não fizemos um bom jogo, principalmente com a bola. O time não conseguiu construir ataques nem sustentar as ações.”



O treinador também voltou a demonstrar preocupação com os gols sofridos em bolas paradas, aspecto que já vinha sendo trabalhado pela comissão técnica.



“Novamente tomamos gol em bola parada. É um aspecto que temos que fortalecer.”



Questionado sobre uma possível mudança de comportamento da equipe após o intervalo, com o Sport atuando mais recuado, Soso discordou da avaliação.



Segundo ele, a intenção continuava sendo buscar o empate e a virada, mas o segundo gol do Náutico alterou completamente o cenário da partida.



“O segundo gol saiu muito cedo. A partir daí eles passaram a atuar em bloco baixo e em transição. É muito complexo mudar um jogo assim”, explicou.

Soso reconheceu o peso emocional do resultado, principalmente por se tratar de um clássico e pela importância do jogo para a torcida.



“Ficamos com dor e tristeza também pela nossa torcida. Era um jogo muito importante para eles e para nós.”



Mesmo assim, o argentino afirmou que não há tempo para prolongar a lamentação.

“Não conheço outro caminho que não seja a resiliência e o trabalho. Amanhã precisamos fechar esse jogo e começar a pensar no próximo.”

Com a derrota, o Sport permaneceu com 44 pontos e segue fora do G-6 da Série B.



Soso destacou que o próximo compromisso passa a ser ainda mais importante na tentativa de manter o time vivo na briga pelo acesso.



“Temos jogos pela frente e precisamos resolver e desenvolver muito melhor do que fizemos hoje. O principal agora é o próximo jogo.”



O Leão volta a campo na quinta-feira (1º), às 20h30, contra o Athletic Club, fora de casa.