Soso admite atuação ruim do Sport no clássico e cobra reação imediata na Série B
Treinador reconheceu dificuldades com a bola, voltou a citar falhas em bolas paradas e afirmou que equipe precisa virar a página após derrota
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Mariano Soso reconheceu que o Sport teve uma atuação abaixo do esperado na derrota por 3x1 para o Náutico, neste sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. O treinador afirmou que o Leão não conseguiu repetir o desempenho apresentado contra o Juventude e voltou a demonstrar dificuldades para construir jogadas e controlar a partida.
“Não fizemos o jogo que planejamos. Tivemos uma semana para fortalecer e consolidar o que o time fez contra o Juventude, mas não conseguimos”, avaliou.
Na leitura de Soso, o momento dos gols sofridos também pesou. O Sport levou o primeiro nos acréscimos do primeiro tempo e voltou a ser vazado logo no início da etapa final.
“Tomamos o gol fechando a primeira metade e, quando sentíamos que poderíamos virar o jogo, tomamos outro logo no começo do segundo tempo. Foi um momento muito adverso e o time não conseguiu mudar isso.”
Soso apontou que o principal problema do Sport no clássico foi o rendimento ofensivo.
“Não fizemos um bom jogo, principalmente com a bola. O time não conseguiu construir ataques nem sustentar as ações.”
O treinador também voltou a demonstrar preocupação com os gols sofridos em bolas paradas, aspecto que já vinha sendo trabalhado pela comissão técnica.
“Novamente tomamos gol em bola parada. É um aspecto que temos que fortalecer.”
Questionado sobre uma possível mudança de comportamento da equipe após o intervalo, com o Sport atuando mais recuado, Soso discordou da avaliação.
Segundo ele, a intenção continuava sendo buscar o empate e a virada, mas o segundo gol do Náutico alterou completamente o cenário da partida.
“O segundo gol saiu muito cedo. A partir daí eles passaram a atuar em bloco baixo e em transição. É muito complexo mudar um jogo assim”, explicou.
Soso reconheceu o peso emocional do resultado, principalmente por se tratar de um clássico e pela importância do jogo para a torcida.
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“Ficamos com dor e tristeza também pela nossa torcida. Era um jogo muito importante para eles e para nós.”
Mesmo assim, o argentino afirmou que não há tempo para prolongar a lamentação.
“Não conheço outro caminho que não seja a resiliência e o trabalho. Amanhã precisamos fechar esse jogo e começar a pensar no próximo.”
Com a derrota, o Sport permaneceu com 44 pontos e segue fora do G-6 da Série B.
Soso destacou que o próximo compromisso passa a ser ainda mais importante na tentativa de manter o time vivo na briga pelo acesso.
“Temos jogos pela frente e precisamos resolver e desenvolver muito melhor do que fizemos hoje. O principal agora é o próximo jogo.”
O Leão volta a campo na quinta-feira (1º), às 20h30, contra o Athletic Club, fora de casa.