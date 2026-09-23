Sport: Perotti exalta apoio de estudantes do Programa Torcedor Nota 10 na Ilha do Retiro

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O último jogo do Leão em casa foi a vitória de virada por 2x1 sobre o Juventude em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

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A vitória do Sport sobre o Juventude no último sábado (19), na Ilha do Retiro, teve um sabor especial para o atacante Perotti e para cerca de 250 estudantes da rede pública municipal de Cabo de Santo Agostinho. O grupo, composto por alunos, pais, acompanhantes e monitores de sete escolas da cidade, esteve presente no estádio para acompanhar a partida em mais uma edição do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa promovida pelo clube em parceria com prefeituras da região.

Empolgado com a atmosfera no campo, o camisa 9 rubro-negro fez questão de exaltar o impacto da presença da garotada nas arquibancadas.

"Foi muito importante para a gente sentir essa energia vinda da bancada. Vocês jogaram junto com a gente durante os 90 minutos", destacou Perotti, celebrando a forte conexão construída com os jovens torcedores ao longo do confronto.

Lançado com o objetivo de promover inclusão social, incentivo à educação e aproximação da comunidade estudantil com o dia a dia do clube, após uma estreia bem-sucedida com alunos de Jaboatão dos Guararapes, o Programa Torcedor Nota 10 se consolidou como um marco de integração entre o esporte e a cidadania.

Ao final da ação, o artilheiro enviou um recado direto aos participantes de Cabo de Santo Agostinho.

"Passando para agradecer de coração a todos os alunos que estiveram presentes na Ilha do Retiro. É muito gratificante ver a alegria de vocês. Valeu demais, muito obrigado e tamo junto!", concluiu.