Sport confirma carga de 1.632 ingressos para torcida nos Aflitos; veja o que mudou

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Corpo de Bombeiros fez duas vistorias no estádio e definiu mudanças no espaço destinado aos rubro-negros para o clássico deste sábado

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O Sport anunciou que terá 1.632 ingressos destinados à sua torcida no clássico contra o Náutico, neste sábado (26), às 16h30, no estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A definição ocorreu após vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) no estádio.

De acordo com o Sport, as inspeções foram realizadas nos dias 9 e 21 de setembro, após uma solicitação da diretoria rubro-negra. O objetivo foi verificar as condições do espaço destinado à torcida visitante e evitar a "repetição de problemas vivenciados na final do Campeonato Pernambucano" deste ano.

Setor visitante foi ampliado

As vistorias contaram também com representantes do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Pernambuco. Segundo o Sport, o Corpo de Bombeiros informou ao clube que o espaço destinado aos torcedores rubro-negros será mais amplo no clássico deste sábado.

A mudança ocorre em meio à nova configuração dos setores dos Aflitos. Na terça-feira (22), o Náutico havia informado que o espaço destinado à torcida visitante seria reestruturado por questões de segurança, com redução da carga para pouco mais de 1,6 mil torcedores.

Agora, o Sport confirmou que serão disponibilizados 1.632 ingressos para os visitantes.

Capacidade dos Aflitos foi reduzida

A quantidade corresponde a 10% da capacidade máxima atualmente autorizada para o estádio, que passou a ser de 16.320 espectadores. O percentual segue o que determina o manual de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Sport destacou que, apesar da redução da capacidade geral do estádio, a diferença em relação ao número de torcedores que acompanharam a decisão do Campeonato Pernambucano nos Aflitos é de 272 ingressos.

O clube também agradeceu à Secretaria de Defesa Social, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e à Federação Pernambucana de Futebol pelo tratamento dado à questão.