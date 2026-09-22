Sport trabalha para ampliar capacidade da Ilha do Retiro para mais de 30 mil torcedores

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Estádio teve o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) renovado, documento necessário para a realização de eventos com presença de público

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O Sport trabalha para aumentar a capacidade de público da Ilha do Retiro e chegar a uma lotação superior a 30 mil torcedores. O clube já possui um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros que prevê a ampliação do limite atual para até 32.500 pessoas.

O estádio teve o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) renovado, documento necessário para a realização de eventos com presença de público. Após uma inspeção presencial, o órgão manteve a capacidade homologada da Ilha em 27.325 torcedores.

Ilha do Retiro poderá receber até 32.500 torcedores

Embora a capacidade autorizada atualmente seja de 27.325 pessoas, o Sport já tem autorização técnica para elevar esse número. O projeto aprovado pelos Bombeiros estabelece um novo limite de 32.500 espectadores.

Para que a ampliação seja efetivada, porém, o clube precisa concluir uma série de adequações estruturais no estádio. Parte das intervenções já está em andamento, incluindo trabalhos realizados na área da arquibancada da sede.

Sport assina acordo para acelerar adequações

Na sexta-feira (18), o Sport formalizou um termo assumindo o compromisso de executar as melhorias necessárias para atender às exigências de segurança e possibilitar a liberação da capacidade prevista no projeto.

A medida tem como objetivo acelerar a conclusão das intervenções e permitir que a Ilha do Retiro possa receber o público máximo autorizado assim que todas as condições forem atendidas.

AVCB da Ilha do Retiro é renovado

A renovação do AVCB ocorreu após uma vistoria técnica realizada presencialmente pelo Corpo de Bombeiros. Durante a inspeção, foram avaliadas as condições das instalações e a capacidade de público suportada pelo estádio.

O documento possui validade anual e funciona como uma autorização necessária para o funcionamento do estádio e o acesso dos torcedores às suas dependências.

Sport destaca trabalho de manutenção do patrimônio

O vice-presidente de patrimônio do Sport, Fortunato Russo Neto, destacou o trabalho realizado ao longo de 2026 para a manutenção e valorização da estrutura da Ilha do Retiro.

Segundo o dirigente, a atual administração, comandada por Matheus e Kadico, vem promovendo ações voltadas ao patrimônio do clube desde o início da gestão.

Russo Neto também ressaltou que o cuidado com a Ilha do Retiro representa uma das prioridades da diretoria e está relacionado ao vínculo dos integrantes da administração com o próprio clube.