Kervin Andrade é apresentado pelo Sport e explica passagem por Israel: "Sou um jogador muito emocional"
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O atacante venezuelano Kervin Andrade foi apresentado oficialmente pelo Sport na última segunda-feira (21). Aos 21 anos, o jogador participou de uma entrevista coletiva no CT rubro-negro ao lado do diretor Bruno Reis e falou sobre a chegada ao clube, a passagem pelo futebol de Israel e as condições físicas para atuar pelo Leão.
Contratado no início de setembro, Kervin precisou cumprir uma suspensão de três partidas antes de poder fazer sua estreia pelo Sport. O primeiro jogo aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, pela 29ª rodada da Série B.
O venezuelano começou como titular e atuou durante todo o primeiro tempo. Antes disso, não entrava em campo desde maio.
Kervin Andrade fala sobre passagem por Israel
Durante a coletiva, Kervin Andrade avaliou o período em que esteve no Maccabi Tel Aviv. O atacante afirmou que o contexto vivido em Israel, marcado pela guerra, teve impacto em seu desempenho.
O jogador explicou que considera seu estado emocional um fator importante para o rendimento dentro de campo.
“Minha passagem por Israel não foi tão boa, porque, como todo mundo sabe, é um país que tem guerra. Eu acho que sou um jogador muito emocional, que, se minha cabeça não está bem, acho que não consigo me desempenhar bem. E acho que foi isso que atrapalhou mais na minha passagem pelo time de Israel”, afirmou.
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Venezuelano diz estar preparado fisicamente
Apesar do longo período sem atuar, Kervin afirmou que manteve uma rotina de preparação antes de chegar ao Sport.
O atacante disse que intensificou os treinamentos após receber o contato do clube pernambucano.
“Eu estou bem fisicamente, realmente. Claro, não vinha jogando, não estava tendo muitos minutos, mas vinha me preparando muito bem para voltar para o Brasil. Mas, quando recebi a ligação do Sport, comecei a me cuidar e a treinar muito mais forte para vir para cá e os treinadores e o time me encontrarem fisicamente bem”, declarou.
Estreia de Kervin pelo Sport
Kervin Andrade fez sua primeira partida pelo Sport justamente no triunfo sobre o Juventude.
O venezuelano foi escalado entre os titulares e participou do primeiro tempo da vitória por 2 a 1, na Ilha do Retiro.
O atacante chegou ao clube após defender o Maccabi Tel Aviv e passou o período inicial no Sport sem poder atuar por causa da suspensão. Agora, com a estreia realizada, o jogador fica à disposição da comissão técnica para a sequência da Série B.