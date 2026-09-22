Kervin Andrade é apresentado pelo Sport e explica passagem por Israel: "Sou um jogador muito emocional"

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O atacante venezuelano Kervin Andrade foi apresentado oficialmente pelo Sport na última segunda-feira (21). Aos 21 anos, o jogador participou de uma entrevista coletiva no CT rubro-negro ao lado do diretor Bruno Reis e falou sobre a chegada ao clube, a passagem pelo futebol de Israel e as condições físicas para atuar pelo Leão.

Contratado no início de setembro, Kervin precisou cumprir uma suspensão de três partidas antes de poder fazer sua estreia pelo Sport. O primeiro jogo aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, pela 29ª rodada da Série B.

O venezuelano começou como titular e atuou durante todo o primeiro tempo. Antes disso, não entrava em campo desde maio.

Kervin Andrade fala sobre passagem por Israel

Durante a coletiva, Kervin Andrade avaliou o período em que esteve no Maccabi Tel Aviv. O atacante afirmou que o contexto vivido em Israel, marcado pela guerra, teve impacto em seu desempenho.

O jogador explicou que considera seu estado emocional um fator importante para o rendimento dentro de campo.

“Minha passagem por Israel não foi tão boa, porque, como todo mundo sabe, é um país que tem guerra. Eu acho que sou um jogador muito emocional, que, se minha cabeça não está bem, acho que não consigo me desempenhar bem. E acho que foi isso que atrapalhou mais na minha passagem pelo time de Israel”, afirmou.

Venezuelano diz estar preparado fisicamente

Apesar do longo período sem atuar, Kervin afirmou que manteve uma rotina de preparação antes de chegar ao Sport.

O atacante disse que intensificou os treinamentos após receber o contato do clube pernambucano.

“Eu estou bem fisicamente, realmente. Claro, não vinha jogando, não estava tendo muitos minutos, mas vinha me preparando muito bem para voltar para o Brasil. Mas, quando recebi a ligação do Sport, comecei a me cuidar e a treinar muito mais forte para vir para cá e os treinadores e o time me encontrarem fisicamente bem”, declarou.

Estreia de Kervin pelo Sport

Kervin Andrade fez sua primeira partida pelo Sport justamente no triunfo sobre o Juventude.

O venezuelano foi escalado entre os titulares e participou do primeiro tempo da vitória por 2 a 1, na Ilha do Retiro.

O atacante chegou ao clube após defender o Maccabi Tel Aviv e passou o período inicial no Sport sem poder atuar por causa da suspensão. Agora, com a estreia realizada, o jogador fica à disposição da comissão técnica para a sequência da Série B.