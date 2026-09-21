Neto Pessoa projeta duelo do Sport contra o Náutico: "Encarando como uma final"
Recém-contratado, o atacante exaltou a energia da torcida rubro-negra. Clube também apresentou oficialmente o venezuelano Kervin Andrade
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Recém-contratado pelo Sport, o atacante Neto Pessoa vive a expectativa de disputar o seu primeiro clássico estadual com a camisa rubro-negra. No próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão enfrenta o Náutico, às 16h30 (de Brasília), nos Aflitos, em partida válida pela 30ª rodada da competição.
O jogador fez sua estreia na Ilha do Retiro na rodada passada, ajudando a equipe a conquistar a vitória por 2x1 sobre o Juventude. O primeiro jogo com a camisa rubro-negra foi na derrota para o CRB.
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A atmosfera vivida no confronto anterior deixou impressões positivas no atacante, que destacou a importância do apoio vindo das arquibancadas.
“Na vitória contra o Juventude, tive a oportunidade de viver essa troca de energia com a nossa torcida, que faz toda a diferença para nós dentro de campo”, celebrou Neto Pessoa, na entrevista coletiva de apresentação oficial, nesta segunda-feira (21).
Para o duelo de rivalidade contra o Náutico, o clima no Leão é de total concentração. Consciente do peso de um clássico regional, Neto Pessoa reforçou que o grupo está focado nos mínimos detalhes da preparação física e tática comandada pela comissão técnica.
“Estamos encarando como uma final. Como sempre se diz, clássico se define no detalhe e, por isso, a preparação física e mental é essencial para o bom desempenho da equipe. O professor Mariano Soso traçará a estratégia e nós estaremos focado em cumpri-la”, concluiu o atacante. Vale destacar que Neto Pessoa já defendeu o rival alvirrubro.
Outro reforço do Sport
Também nesta segunda, o Sport apresentou oficialmente o atacante venezuelano Kervin Andrade, que, assim como Neto Pessoa, já estreou com a camisa rubro-negra. Aos 21 anos, em entrevista coletiva, ele destacou que mesmo com a pouca idade já acumula uma experiência considerável no futebol.
"Chego mais experiente, tive uma passagem pelo Fortaleza que foi boa, mas ainda era bastante jovem, jogando em alto nível pela primeira vez em minha carreira. Agora no Sport, trabalharei muito para buscar ainda mais o meu melhor nível, principalmente atuando por uma camisa com este peso", comentou Kervin.