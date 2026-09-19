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Sport vira sobre o Juventude na Ilha do Retiro e volta a vencer na Série B

Lateral se redimiu após cometer o pênalti que abriu o placar para o Juventude e marcou o gol que garantiu a virada rubro-negra na Ilha

Por Thiago Seabra Publicado em 19/09/2026 às 16:28 | Atualizado em 19/09/2026 às 18:41
Imagem do atacante Barletta, do Sport
Imagem do atacante Barletta, do Sport - Paulo Paiva/Sport Club do Recife

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Sport venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mandaca abriu o placar para os gaúchos, mas Barletta e Marcelo Ajul garantiram a reação rubro-negra.

O resultado encerra a sequência negativa do Sport, que vinha de derrota por 2 a 1 para o CRB. Com a vitória, o Leão chega aos 44 pontos e ocupa a nona colocação da tabela.

O Juventude, por outro lado, sofreu a segunda derrota consecutiva e perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição. A equipe gaúcha permanece na terceira colocação, com 50 pontos.

O triunfo também marcou a segunda vitória de Mariano Soso desde o retorno ao comando do Sport. As duas vitórias do treinador aconteceram na Ilha do Retiro.

O Sport volta a campo no próximo sábado (26), quando disputa o Clássico dos Clássicos contra o Náutico. O duelo está marcado para as 16h30, nos Aflitos.

O Juventude terá um intervalo maior até seu próximo compromisso. A equipe enfrenta o América-MG na segunda-feira (28), fora de casa.

Resumo do 1º tempo

O Sport iniciou a partida tentando controlar as ações ofensivas, mas encontrou dificuldades diante da marcação do Juventude. O confronto permaneceu equilibrado durante boa parte da etapa inicial.

Aos 29 minutos, o Juventude teve a oportunidade de abrir o placar em uma cobrança de pênalti. Luis Mandaca assumiu a responsabilidade e converteu, colocando a equipe gaúcha em vantagem.

O Sport precisou buscar uma resposta antes do intervalo e conseguiu. Aos 46 minutos, Chrystian Barletta fez uma jogada individual, entrou na área e finalizou cruzado para deixar tudo igual na Ilha do Retiro.

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Resumo do 2º tempo

O segundo tempo começou com o Juventude tentando pressionar, mas o Sport conseguiu equilibrar a partida e passou a criar as melhores oportunidades. Aos 18 minutos, o time gaúcho chegou a marcar com Fábio Lima, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Leão respondeu e cresceu na partida. Aos 32 minutos, Marlon Douglas quase virou após receber belo passe de Patrick de Paula, mas finalizou para fora.

Aos 40 minutos, veio a virada. Augusto Pucci cruzou para a área, e Marcelo Ajul, que havia cometido o erro no lance do pênalti do Juventude no primeiro tempo, dominou e bateu para marcar o segundo gol do Sport.

Nos minutos finais, o Juventude tentou pressionar em busca do empate, mas a defesa rubro-negra segurou o resultado.

Ficha do jogo - Sport x Juventude

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí (Edson Lucas); Willian Oliveira, Fernando Sobral (Patrick de Paula) e Diego Hernández (Biel); Barletta, Kervin Andrade (Marlon Douglas) e Pedro Perotti (Neto Pessôa). Técnico: Mariano Soso.

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Titi e Gabriel Pinheiro; Aderlan (Wadson), Lucas Mineiro (Luan Martins), Gabriel Pires (Raí Silva), Mandaca (Lucas Alves) e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alisson Safira (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.

  • Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
  • Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
  • VAR: Vinicius Furlan (SP)
  • Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), RedeTV (TV aberta) e SportyNet (YouTube)
  • Cartões amarelosFábio Lima, Safira, Lucas Mineiro, Rodrigo Sam (Juventude); Raí, Augusto Pucci (Sport)
  • Gols: Mandaca (Juventude); Barletta e Marcelo Ajul (Sport)
  • Público Total: 15.461 pessoas
  • Renda: R$ 423.896,00

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.