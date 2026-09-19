Quantos pontos o Sport precisa para chegar ao G-6 da Série B? Veja a conta para a classificação
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O Sport chegou aos 44 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o Juventude por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro. Com nove rodadas ainda pela frente, o Leão precisa manter um aproveitamento elevado para alcançar a pontuação projetada para entrar na zona de classificação aos playoffs.
Segundo projeção do site Chance de Gol, uma equipe que atingir 62 pontos terá 80% de chance de disputar os playoffs. Para chegar a essa marca, o Sport precisa somar mais 18 pontos nas nove partidas restantes.
Quantos pontos o Sport precisa conquistar?
Atualmente com 44 pontos, o Sport precisa chegar aos 62 para alcançar a pontuação projetada. Como ainda existem 27 pontos em disputa, o time rubro-negro terá de conquistar 18 deles.
Isso representa um aproveitamento de 66,7% nas nove rodadas que restam na competição.
- Pontuação atual: 44 pontos
- Pontuação projetada: 62 pontos
- Pontos necessários: 18
- Pontos em disputa: 27
- Aproveitamento necessário: 66,7%
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Qual campanha o Sport precisa fazer?
Uma das combinações possíveis para o Sport conquistar os 18 pontos restantes seria obter cinco vitórias, três empates e uma derrota.
Essa campanha renderia exatamente 18 pontos e levaria o Leão dos atuais 44 para os 62 pontos projetados pelo Chance de Gol para uma probabilidade de 80% de disputa dos playoffs.
Sport precisa de 63 pontos para chegar a 95% de chance
A projeção também aponta uma marca um pouco superior para aumentar a probabilidade de classificação.
De acordo com o Chance de Gol, o Sport precisaria chegar aos 63 pontos para alcançar 95% de chance de disputar os playoffs.
Para atingir essa pontuação, seriam necessários mais 19 pontos nas nove rodadas restantes.
Próximos jogos do Sport na Série B
O caminho do Sport até as pontuações projetadas inclui cinco partidas como visitante e quatro compromissos na Ilha do Retiro. A sequência começa com o Clássico dos Clássicos diante do Náutico.
- 26/09 – 16h30: Náutico x Sport
- 03/10 – 20h30: Athletic-MG x Sport
- 06/10 – 19h30: Sport x São Bernardo
- 11/10 – 16h10: Atlético-GO x Sport
- 16/10 – 20h30: Sport x Fortaleza
- 24/10 – 20h: Sport x Criciúma
- 31/10: Botafogo-SP x Sport
- 07/11: Operário Ferroviário x Sport
- 14/11: Sport x Goiás