Quantos pontos o Sport precisa para chegar ao G-6 da Série B? Veja a conta para a classificação

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O Sport chegou aos 44 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o Juventude por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro. Com nove rodadas ainda pela frente, o Leão precisa manter um aproveitamento elevado para alcançar a pontuação projetada para entrar na zona de classificação aos playoffs.

Segundo projeção do site Chance de Gol, uma equipe que atingir 62 pontos terá 80% de chance de disputar os playoffs. Para chegar a essa marca, o Sport precisa somar mais 18 pontos nas nove partidas restantes.

Quantos pontos o Sport precisa conquistar?

Atualmente com 44 pontos, o Sport precisa chegar aos 62 para alcançar a pontuação projetada. Como ainda existem 27 pontos em disputa, o time rubro-negro terá de conquistar 18 deles.

Isso representa um aproveitamento de 66,7% nas nove rodadas que restam na competição.

Pontuação atual: 44 pontos

44 pontos Pontuação projetada: 62 pontos

62 pontos Pontos necessários: 18

18 Pontos em disputa: 27

27 Aproveitamento necessário: 66,7%

Qual campanha o Sport precisa fazer?

Uma das combinações possíveis para o Sport conquistar os 18 pontos restantes seria obter cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Essa campanha renderia exatamente 18 pontos e levaria o Leão dos atuais 44 para os 62 pontos projetados pelo Chance de Gol para uma probabilidade de 80% de disputa dos playoffs.

Sport precisa de 63 pontos para chegar a 95% de chance

A projeção também aponta uma marca um pouco superior para aumentar a probabilidade de classificação.

De acordo com o Chance de Gol, o Sport precisaria chegar aos 63 pontos para alcançar 95% de chance de disputar os playoffs.

Para atingir essa pontuação, seriam necessários mais 19 pontos nas nove rodadas restantes.

Próximos jogos do Sport na Série B

O caminho do Sport até as pontuações projetadas inclui cinco partidas como visitante e quatro compromissos na Ilha do Retiro. A sequência começa com o Clássico dos Clássicos diante do Náutico.