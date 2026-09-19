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Quantos pontos o Sport precisa para chegar ao G-6 da Série B? Veja a conta para a classificação

Partida única das quartas será exibida em TV aberta e também online com imagens, ampliando o acesso dos torcedores; veja como assistir a decisão

Por Thiago Seabra Publicado em 19/09/2026 às 18:59
Imagem do atacante Chrystian Barletta, do Sport, na Série B 2026
Imagem do atacante Chrystian Barletta, do Sport, na Série B 2026 - Paulo Paiva/ Sport Club do Recife

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O Sport chegou aos 44 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o Juventude por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro. Com nove rodadas ainda pela frente, o Leão precisa manter um aproveitamento elevado para alcançar a pontuação projetada para entrar na zona de classificação aos playoffs.

Segundo projeção do site Chance de Gol, uma equipe que atingir 62 pontos terá 80% de chance de disputar os playoffs. Para chegar a essa marca, o Sport precisa somar mais 18 pontos nas nove partidas restantes.

Quantos pontos o Sport precisa conquistar?

Atualmente com 44 pontos, o Sport precisa chegar aos 62 para alcançar a pontuação projetada. Como ainda existem 27 pontos em disputa, o time rubro-negro terá de conquistar 18 deles.

Isso representa um aproveitamento de 66,7% nas nove rodadas que restam na competição.

  • Pontuação atual: 44 pontos
  • Pontuação projetada: 62 pontos
  • Pontos necessários: 18
  • Pontos em disputa: 27
  • Aproveitamento necessário: 66,7%

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Qual campanha o Sport precisa fazer?

Uma das combinações possíveis para o Sport conquistar os 18 pontos restantes seria obter cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Essa campanha renderia exatamente 18 pontos e levaria o Leão dos atuais 44 para os 62 pontos projetados pelo Chance de Gol para uma probabilidade de 80% de disputa dos playoffs.

Sport precisa de 63 pontos para chegar a 95% de chance

A projeção também aponta uma marca um pouco superior para aumentar a probabilidade de classificação.

De acordo com o Chance de Gol, o Sport precisaria chegar aos 63 pontos para alcançar 95% de chance de disputar os playoffs.

Para atingir essa pontuação, seriam necessários mais 19 pontos nas nove rodadas restantes.

Próximos jogos do Sport na Série B

O caminho do Sport até as pontuações projetadas inclui cinco partidas como visitante e quatro compromissos na Ilha do Retiro. A sequência começa com o Clássico dos Clássicos diante do Náutico.

  • 26/09 – 16h30: Náutico x Sport
  • 03/10 – 20h30: Athletic-MG x Sport
  • 06/10 – 19h30: Sport x São Bernardo
  • 11/10 – 16h10: Atlético-GO x Sport
  • 16/10 – 20h30: Sport x Fortaleza
  • 24/10 – 20h: Sport x Criciúma
  • 31/10: Botafogo-SP x Sport
  • 07/11: Operário Ferroviário x Sport
  • 14/11: Sport x Goiás

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.