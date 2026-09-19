Melhores momentos de Sport 2 x 1 Juventude: veja os gols e lances da vitória do Leão na Ilha do Retiro
Juventude abriu o placar com Mandaca, mas o Sport reagiu com Barletta antes do intervalo, e Marcelo Ajul marcou o gol da virada; confira os lances
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O Sport venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Leão voltar a vencer após a derrota para o CRB e levou a equipe aos 44 pontos.
O Juventude abriu o placar com Mandaca, mas o Sport reagiu ainda no primeiro tempo. Barletta deixou tudo igual antes do intervalo, e Marcelo Ajul marcou o gol da virada na segunda etapa, se redimindo após participar do lance que originou o pênalti convertido pelo adversário.
Confira abaixo os melhores momentos de Sport x Juventude, com os gols e os principais lances da partida:
Sport vence de virada na Ilha do Retiro
O Juventude saiu na frente aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Mandaca converteu uma cobrança de pênalti. O Sport, porém, conseguiu responder antes do intervalo.
Aos 46 minutos, Barletta fez uma jogada individual e finalizou cruzado para empatar a partida. O gol devolveu o equilíbrio ao confronto antes da ida para o intervalo.
Na segunda etapa, o Sport aumentou a pressão e conseguiu completar a virada. Marcelo Ajul apareceu para marcar o segundo gol rubro-negro e garantir os três pontos para o time comandado por Mariano Soso.
Como ficam Sport e Juventude na Série B?
Com a vitória, o Sport chegou aos 44 pontos e ocupa a nona colocação da Série B. O resultado também marcou a segunda vitória de Mariano Soso no comando da equipe, ambas conquistadas na Ilha do Retiro.
O Juventude, por sua vez, permanece com 50 pontos, na terceira posição, mas sofreu a segunda derrota consecutiva e perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição.
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Próximo jogo do Sport
O Sport volta a campo no próximo sábado (26), às 16h30, para enfrentar o Náutico nos Aflitos. O confronto será válido pela sequência da Série B e marcará mais uma edição do Clássico dos Clássicos.