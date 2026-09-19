Mariano Soso destaca competitividade do elenco do Sport após vitória sobre o Juventude
Na avaliação de Soso, o Leão conseguiu responder à força do adversário com organização defensiva, insistência e capacidade para manter o jogo ofensivo
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O técnico Mariano Soso valorizou a postura do Sport na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão saiu atrás no placar, mas buscou a virada com gols de Barletta e Marcelo Ajul.
Na avaliação do treinador, o Sport conseguiu responder à força do adversário com organização defensiva, insistência e capacidade para manter o jogo ofensivo. Soso também destacou a atuação individual dos jogadores e a disputa por espaço dentro do elenco.
Soso elogia postura do Sport contra o Juventude
O treinador começou a análise destacando a dificuldade encontrada diante do Juventude, que chegou à partida entre os primeiros colocados da Série B. Para Soso, a equipe rubro-negra conseguiu cumprir o plano defensivo e, ao mesmo tempo, demonstrar persistência para buscar a reação.
“É um confronto muito difícil. O Juventude é um time muito forte em estrutura e muito forte em duelos. Então, acho que deu certo a organização defensiva, mas o time foi muito perseverante e insistente e teve muita convicção para jogar na frente. Hoje, representaram muito bem as nossas expectativas e as da torcida”, afirmou o técnico do Sport.
Disputa por titularidade no elenco
Soso também explicou o critério utilizado para definir os jogadores que começam as partidas. Segundo o treinador, as escolhas são determinadas pelo rendimento apresentado pelos atletas, o que mantém uma disputa interna pelas posições.
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O comandante ressaltou ainda que nenhum jogador tem a titularidade garantida e que a concorrência dentro do grupo pode contribuir para elevar o desempenho individual.
“Eu defino a escalação em função do rendimento dos caras. Então, tem que ter uma competição interna, um elenco que tem muita competição interna. Isso aumenta o rendimento dos jogadores. Então, acho que hoje tiveram uma boa postura coletiva, mas também individualmente. Ninguém tem a titularidade fechada”, disse Soso.
Campanha de Mariano Soso no Sport
A vitória sobre o Juventude foi a segunda de Mariano Soso no comando do Sport. Desde que assumiu a equipe, o treinador soma duas vitórias e uma derrota.
- Sport 2 x 0 Ponte Preta: vitória na estreia de Soso, na Ilha do Retiro;
- CRB 2 x 1 Sport: derrota no Rei Pelé;
- Sport 2 x 1 Juventude: vitória de virada na Ilha do Retiro.
As duas vitórias conquistadas por Soso até agora aconteceram na Ilha do Retiro. Com o novo triunfo, o Sport chegou aos 44 pontos e ocupa a nona colocação da Série B.