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Marcelo Ajul marca gol da vitória do Sport e fala sobre erro que gerou pênalti: "Peço perdão"

Ajul destacou a emoção de marcar um gol decisivo justamente com a camisa que veste desde as categorias inferiores; confira a fala do atleta

Por Thiago Seabra Publicado em 19/09/2026 às 20:41
Imagem de Marcelo Ajul, do Sport
Imagem de Marcelo Ajul, do Sport - Paulo Paiva/Sport Club do Recife.

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Cria das categorias de base do Sport, Marcelo Ajul viveu uma noite de emoções distintas na Ilha do Retiro. Depois de cometer o erro que originou o pênalti convertido pelo Juventude, o zagueiro marcou o gol da virada do Leão na vitória por 2 a 1, neste sábado (19), pela 29ª rodada da Série B.

O resultado levou o Sport aos 44 pontos e à nona colocação. Já o Juventude sofreu a segunda derrota consecutiva e perdeu a oportunidade de assumir a liderança, permanecendo em terceiro, com 50 pontos.

Marcelo Ajul sai do erro ao gol da vitória

O lance negativo para Ajul aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. O defensor tentou um passe de calcanhar na defesa, perdeu a bola e acabou cometendo a infração que resultou na penalidade máxima. Luis Mandaca cobrou e colocou o Juventude em vantagem.

O Sport conseguiu reagir ainda antes do intervalo. Aos 46 minutos, Chrystian Barletta fez jogada individual e finalizou cruzado para deixar tudo igual.

Na segunda etapa, a virada veio justamente dos pés de Ajul. Aos 40 minutos, Augusto Pucci levantou a bola na área, e o zagueiro dominou antes de finalizar para marcar o segundo gol rubro-negro.

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Ajul pede desculpas após erro no primeiro tempo

Após a partida, Marcelo Ajul concedeu entrevista à ESPN e falou sobre os dois momentos distintos que viveu durante o confronto.

O jogador assumiu a responsabilidade pelo lance que originou o gol do Juventude e pediu desculpas à torcida.

"Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas para a torcida do Sport. Foi uma irresponsabilidade minha no lance do primeiro gol do Juventude, mas eu fico emocionado por tudo que eu estou vivendo aqui dentro desse clube'', disse.

O gol da virada, porém, teve um significado especial para o defensor, que foi formado nas categorias de base do Sport. Ajul destacou a emoção de marcar um gol decisivo justamente com a camisa que veste desde as categorias inferiores.

Zagueiro viveu semana de preocupação com a família

Antes do jogo contra o Juventude, Ajul também passou por dias de apreensão fora de campo. A esposa do jogador enfrentou complicações durante a gestação, aumentando a preocupação do atleta com a saúde da família.

Segundo o defensor, a situação só foi estabilizada e confirmada pelos médicos no dia anterior à partida. O alívio veio antes de uma atuação que terminou com o gol responsável pela vitória do Sport.

''Tivemos alguns problemas com a minha esposa e a gravidez dela, e a gente passou por uma semana muito complicada, a gente se preocupou muito. Mas graças a Deus tivemos um respaldo no dia de ontem que está tá tudo bem.''

Ajul destaca apoio de Mariano Soso

O zagueiro também falou sobre Mariano Soso, que comandou o Sport pela terceira vez na competição.

Ajul agradeceu pela confiança recebida do treinador e afirmou que entrou em campo disposto a corresponder ao respaldo do técnico.

O jogador ainda reforçou o compromisso com a campanha do Sport na Série B e demonstrou confiança na possibilidade de o elenco alcançar o objetivo de voltar à primeira divisão.

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Sport volta a vencer na Ilha do Retiro

A vitória por 2 a 1 encerrou a sequência negativa do Sport após a derrota para o CRB. O triunfo também marcou a segunda vitória de Mariano Soso no comando da equipe, ambas conquistadas na Ilha do Retiro.

O resultado teve peso também para o Juventude. A equipe gaúcha chegou à segunda derrota consecutiva e deixou escapar a possibilidade de assumir a liderança da Série B.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.