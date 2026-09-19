Marcelo Ajul marca gol da vitória do Sport e fala sobre erro que gerou pênalti: "Peço perdão"
Ajul destacou a emoção de marcar um gol decisivo justamente com a camisa que veste desde as categorias inferiores; confira a fala do atleta
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Cria das categorias de base do Sport, Marcelo Ajul viveu uma noite de emoções distintas na Ilha do Retiro. Depois de cometer o erro que originou o pênalti convertido pelo Juventude, o zagueiro marcou o gol da virada do Leão na vitória por 2 a 1, neste sábado (19), pela 29ª rodada da Série B.
O resultado levou o Sport aos 44 pontos e à nona colocação. Já o Juventude sofreu a segunda derrota consecutiva e perdeu a oportunidade de assumir a liderança, permanecendo em terceiro, com 50 pontos.
Marcelo Ajul sai do erro ao gol da vitória
O lance negativo para Ajul aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. O defensor tentou um passe de calcanhar na defesa, perdeu a bola e acabou cometendo a infração que resultou na penalidade máxima. Luis Mandaca cobrou e colocou o Juventude em vantagem.
O Sport conseguiu reagir ainda antes do intervalo. Aos 46 minutos, Chrystian Barletta fez jogada individual e finalizou cruzado para deixar tudo igual.
Na segunda etapa, a virada veio justamente dos pés de Ajul. Aos 40 minutos, Augusto Pucci levantou a bola na área, e o zagueiro dominou antes de finalizar para marcar o segundo gol rubro-negro.
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Ajul pede desculpas após erro no primeiro tempo
Após a partida, Marcelo Ajul concedeu entrevista à ESPN e falou sobre os dois momentos distintos que viveu durante o confronto.
O jogador assumiu a responsabilidade pelo lance que originou o gol do Juventude e pediu desculpas à torcida.
"Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas para a torcida do Sport. Foi uma irresponsabilidade minha no lance do primeiro gol do Juventude, mas eu fico emocionado por tudo que eu estou vivendo aqui dentro desse clube'', disse.
O gol da virada, porém, teve um significado especial para o defensor, que foi formado nas categorias de base do Sport. Ajul destacou a emoção de marcar um gol decisivo justamente com a camisa que veste desde as categorias inferiores.
Zagueiro viveu semana de preocupação com a família
Antes do jogo contra o Juventude, Ajul também passou por dias de apreensão fora de campo. A esposa do jogador enfrentou complicações durante a gestação, aumentando a preocupação do atleta com a saúde da família.
Segundo o defensor, a situação só foi estabilizada e confirmada pelos médicos no dia anterior à partida. O alívio veio antes de uma atuação que terminou com o gol responsável pela vitória do Sport.
''Tivemos alguns problemas com a minha esposa e a gravidez dela, e a gente passou por uma semana muito complicada, a gente se preocupou muito. Mas graças a Deus tivemos um respaldo no dia de ontem que está tá tudo bem.''
Ajul destaca apoio de Mariano Soso
O zagueiro também falou sobre Mariano Soso, que comandou o Sport pela terceira vez na competição.
Ajul agradeceu pela confiança recebida do treinador e afirmou que entrou em campo disposto a corresponder ao respaldo do técnico.
O jogador ainda reforçou o compromisso com a campanha do Sport na Série B e demonstrou confiança na possibilidade de o elenco alcançar o objetivo de voltar à primeira divisão.
Sport volta a vencer na Ilha do Retiro
A vitória por 2 a 1 encerrou a sequência negativa do Sport após a derrota para o CRB. O triunfo também marcou a segunda vitória de Mariano Soso no comando da equipe, ambas conquistadas na Ilha do Retiro.
O resultado teve peso também para o Juventude. A equipe gaúcha chegou à segunda derrota consecutiva e deixou escapar a possibilidade de assumir a liderança da Série B.