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Sport x Juventude ao vivo (19/09): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Leão somou uma derrota por 2x1 para o CRB no último jogo pela competição

Por Davi Saboya Publicado em 18/09/2026 às 23:01
Mariano Soso, técnico do Sport, comandando o time em Maceió
Mariano Soso, técnico do Sport, comandando o time em Maceió - Paulo Paiva/Sport

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Depois de derrota fora de casa para o CRB, o Sport recebe o Juventude, neste sábado (19), às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o Leão perdeu a chance de colar no G-6. Na classificação, o clube rubro-negro possui 41 pontos.

"É uma dificuldade, e essa de hoje é um confronto direto, como você falou. Sim. Mas agora temos uma oportunidade para que o time imponha condições. Mas tem dez jogos na frente. Você tem que ter consciência disso, mas é um passo, mais um passo, mais um passo. É isso", comentou o técnico Mariano Soso.

Leão

Mariano Soso deve realizar alterações importantes na equipe titular, com as principais novidades concentradas no meio-campo. A tendência é que Willian Oliveira e Fernando Sobral assumam as vagas de Zé Gabriel e Biel.

Na defesa, Soso deve acabar com a improvisação na lateral-direita. Marcelo Ajul, que atuou aberto pelo setor no compromisso anterior, retorna à sua função de origem para formar a dupla de zaga ao lado de Marcelo Benevenuto. Com essa movimentação, Augusto Pucci assume a lateral-direita, enquanto Kayky fica como opção no banco de reservas.

No setor ofensivo, Kervin Andrade deve formar o ataque com Barletta e Perotti. Assim, a armação fica sob responsabilidade de Diego Hernández.

"Eu olho como um estímulo isso e uma responsabilidade como treinador. E tem jogadores que agora fecharam falando isso e com consciência. Então, temos que fazer, como falamos, não tem margem de erro", afirmou o Mariano Soso.

"É uma intensidade maior na tarefa e que eu fique mais assertivo. Mais assertivo, ter mais precisão em tudo: escalação, precisão no plano de jogo. É isso, é intervenção de um treinador", completou.

Adversário

O Juventude é um dos fortes candidatos ao acesso direto. O time gaúcho possui 50 pontos e até briga pelo título da Série B. Nos último dez jogos, somou quatro vitórias, quatro empates e dois empates. Apesar disso, na rodada passada, perdeu por 2x0 para o Athletic Club.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), RedeTV (TV aberta) e SportyNet (Youtube).

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Ficha do jogo - Sport x Juventude

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Diego Hernández; Barletta, Kervin Andrade e Pedro Perotti. Técnico: Mariano Soso

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Luan Martins, Raí Silva, Mandaca e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE.
Horário: 16h30 (de Brasília).
Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).
Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT).
VAR: Vinicius Furlan (SP).
Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), RedeTV (TV aberta) e SportyNet (Youtube).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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