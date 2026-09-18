Sport leva programa Torcedor Nota 10 para o Cabo de Santo Agostinho

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Iniciativa do clube pernambucano premia o esforço escolar e promove a inclusão social, levando duzentas pessoas para vivenciar a festa de uma partida

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O Programa Torcedor Nota 10, iniciativa do Sport voltada para incentivar o esporte, o bom desempenho escolar e a inclusão social de estudantes da rede pública de Pernambuco, chegou nesta quarta-feira (16) à Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, no Cabo de Santo Agostinho.

O evento de lançamento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Lula Cabral e o secretário de educação Isaltino Nascimento, além de representantes do clube, incluindo o CEO Felipe Ximenes, o vice-presidente de relações institucionais Bruno Reis, e os jogadores Fábio Matheus e Kervin Andrade.

"Eu acho muito importante esse projeto que o Sport junto com a prefeitura está fazendo. Fico muito feliz porque é a realização de muitos sonhos de várias crianças que não tem um acesso e de certa forma não ter um recurso para ir ao estádio", afirmou Fábio Matheus.

"Fico muito feliz em poder participar desse momento e ver a alegria dos alunos. É muito bonito poder incentivar a garotada através do esporte e proporcionar essa experiência junto ao Sport. Espero que eles aproveitem bastante essa oportunidade e continuem se dedicando aos estudos e ao que gostam de fazer", acrescentou Kervin Andrade.

O projeto beneficiará duzentas pessoas no próximo sábado (19), sendo cem alunos com as melhores notas, cinquenta estudantes atípicos e um responsável para cada um deles, proporcionando a oportunidade de vivenciarem a festa de uma partida na Ilha do Retiro.