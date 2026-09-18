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Sport | Notícia

Apresentado oficialmente, lateral-esquerdo Raí Lopes destaca bagagem europeia e foco no acesso do Sport

Recém-chegado ao Leão, o lateral-esquerdo exaltou sua experiência internacional na Europa e pregou respeito à concorrência interna

Por Davi Saboya Publicado em 18/09/2026 às 8:58
Raí Lopes, lateral-esquerdo do Sport
Raí Lopes, lateral-esquerdo do Sport - Paulo Paiva/SCR

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Recém-chegado ao Sport, o lateral-esquerdo Raí Lopes foi apresentado oficialmente e já demonstrou total disposição para vestir a camisa rubro-negra na busca pelos objetivos do clube na temporada. Demonstrando entusiasmo com o novo desafio, o atleta exaltou a grandeza do Leão nas primeiras palavras como jogador do clube. Ele foi contratado para repor a lacuna deixada após a lesão de Felipinho.

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“Prazer imenso em defender um Clube gigantesco como o Sport. Estou feliz, motivado e espero poder contribuir para conseguirmos o nosso objetivo, que é o do acesso”.

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Antes de acertar com o clube pernambucano, o jogador acumulou importantes experiências internacionais que acredita servirem como diferencial para o seu desempenho em campo. Ao detalhar sua passagem pelo exterior, Raí pontuou o aprendizado adquirido.

“Dois anos e meio na Europa, onde tive uma grande experiência enquanto atleta. Aprendi muitas coisas, culturalmente, tecnicamente, fisicamente. É um futebol de mais força, físico. Tenho características tanto na parte defensiva, quanto ofensiva. Estou aqui para ajudar e somar no que for possível”.

Concorrência no Sport

Mesmo chegando com moral para reforçar o setor defensivo, o lateral mantém os pés no chão e prega respeito aos companheiros de equipe, ressaltando que chega com ritmo de jogo e pronto para agarrar a oportunidade caso seja acionado pela comissão técnica.

“Estava trabalhando bastante no meu último clube e me sinto bem e preparado. Tenho imenso respeito pelos outros atletas da minha posição, como o Edson, mas se surgir a oportunidade de jogar tenho certeza que estarei pronto”, disse Raí Lopes, que foi relacionado para o jogo contra o CRB, mas ainda não estreou com a camisa rubro-negra.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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