Fernando Sobral é apresentado pelo Sport e mira acesso à Série A: "fome de defender o Sport"
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O Sport apresentou oficialmente o meio-campista Fernando Sobral nesta quinta-feira (17), no CT José de Andrade Médicis. Contratado na janela de transferências do meio do ano, o jogador já fez duas partidas pelo clube e falou sobre os primeiros dias com a camisa rubro-negra.
Fernando Sobral estava no Coritiba e pertencia ao Cuiabá. O meio-campista assinou contrato com o Sport até o fim de 2028 e também acumula passagens por Ceará, Cuiabá, Sampaio Corrêa e Fluminense de Feira.
Fernando Sobral fala sobre chegada ao Sport
Durante a apresentação, Fernando Sobral afirmou que sempre se imaginou vestindo as cores do Sport e relatou a sensação que teve ao vestir a camisa pela primeira vez. O jogador também destacou a recepção no novo clube.
“Sempre me via vestindo essas cores. Quando vesti a camisa, senti uma vibração diferente. Estou com fome de defender o Sport e fazer a nossa torcida feliz. Agora, é aplicar essa vontade no dia a dia e nos jogos”, declarou Sobral.
“Vejo que tenho abertura com meus companheiros para estabelecermos uma boa troca de experiências, e a nossa missão é colocar o Leão novamente na Série A, lugar ao qual pertence, por toda história e dimensão no futebol nacional”, completou.
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Meia já disputou dois jogos pelo Sport
Mesmo tendo sido apresentado oficialmente apenas nesta quinta-feira, Fernando Sobral já entrou em campo duas vezes pelo Sport.
A estreia aconteceu na vitória sobre a Ponte Preta, pela 27ª rodada da Série B. O meio-campista entrou nos minutos finais e permaneceu em campo por 17 minutos.
O segundo compromisso foi na última terça-feira (15), na derrota por 2 a 1 para o CRB. Dessa vez, Sobral entrou no segundo tempo da partida disputada no Estádio Rei Pelé.
Fernando Sobral mira sequência positiva
Na apresentação, o meio-campista avaliou os primeiros minutos que teve pelo Sport e afirmou que pretende manter o trabalho para ajudar o time a alcançar os objetivos definidos para a temporada.
“Acredito que contribuí com muita determinação nas partidas que fiz, e pretendo continuar me dedicando à busca dos nossos objetivos. Temos um grupo qualificado e fechado na missão de cumprir a meta traçada para o final da temporada”, afirmou o jogador.
Contrato de Fernando Sobral vai até 2028
O vínculo de Fernando Sobral com o Sport tem duração até o fim de 2028. O jogador chegou ao clube após defender o Coritiba e pertencer ao Cuiabá.
Além das passagens recentes por Coritiba e Cuiabá, o meio-campista construiu parte da carreira no futebol nordestino, com períodos em Ceará e Sampaio Corrêa. Ele também defendeu o Fluminense de Feira.
Agora, Sobral inicia a trajetória no Sport com o objetivo declarado de contribuir para a busca pelo retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.