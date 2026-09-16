Sport pode ser punido após confusão entre torcidas no Rei Pelé; CRB acusa vandalismo de visitantes
Súmula relata invasão da área de separação, confronto com policiais e arremesso de objetos; clube alagoano repudiou episódios após a partida
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Sport e CRB podem ser denunciados após a confusão entre torcedores das duas equipes registrada depois da vitória alagoana por 2x1, nesta terça-feira (15), no estádio Rei Pelé, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda relatou que torcedores do Sport invadiram a área destinada à separação das duas torcidas e entraram em confronto com o policiamento presente no estádio.
Segundo o documento, após provocações do setor visitante, torcedores do CRB também tentaram acessar a mesma área, o que provocou nova intervenção policial.
“Após o término da partida, a torcida do Sport Club do Recife invadiu a área destinada à separação das torcidas e entrou em confronto com o policiamento presente”, registrou o árbitro.
A súmula informa ainda que o policiamento precisou ser reforçado e que houve uso da força para dispersar, primeiro, os torcedores visitantes e, depois, os mandantes.
CRB acusa vandalismo e agressões a policiais
Em nota oficial, o CRB repudiou os episódios e atribuiu à torcida visitante atos de vandalismo no Rei Pelé.
Segundo o clube alagoano, houve depredação de equipamentos de contenção, invasão da área que separava as torcidas e agressões a policiais militares que atuavam no controle da confusão.
“O Clube de Regatas Brasil repudia veementemente qualquer ato de violência, depredação e desrespeito dentro e fora do estádio”, afirmou o CRB.
O clube também informou que espera a identificação e responsabilização dos envolvidos.
É importante destacar que essas acusações fazem parte da versão apresentada oficialmente pelo CRB sobre o episódio.
Além da confusão entre os setores, o árbitro registrou na súmula o lançamento de objetos no campo de jogo a partir do lado onde estava a torcida mandante.
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O que prevê o CBJD
O caso pode ser analisado à luz do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punições às entidades que deixarem de adotar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasões e lançamento de objetos.
A pena prevista é de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.
Se a ocorrência for considerada de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento, pode haver ainda perda de mando de campo de uma a dez partidas. Essa pena, contudo, não deve ocorrer uma vez que o jogo já havia sido encerrado.
O artigo também estabelece que, quando os atos partem da torcida adversária, tanto mandante quanto visitante podem ser punidos, desde que seja comprovada a contribuição de cada clube para os fatos.
Por outro lado, a identificação e detenção dos responsáveis, com apresentação à autoridade policial e registro de boletim de ocorrência, podem afastar a responsabilidade da entidade.
Para que o caso seja analisado, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva precisa fazer denúncia ao tribunal.
Sport volta a campo sábado
Dentro de campo, o Sport perdeu por 2x1 para o CRB e permaneceu na nona colocação da Série B, com 41 pontos.
O próximo compromisso será contra o Juventude, no sábado (19), às 16h30, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada.