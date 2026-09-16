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Mariano Soso indica mudanças no Sport para reta final da Série B: "Não tem margem de erro"

Treinador reconheceu que derrota para o CRB complicou a situação do Leão e afirmou que equipe precisa ser mais assertiva nas dez rodadas finais

Por Lucas Valle Publicado em 16/09/2026 às 13:15
Mariano Soso, técnico do Sport
Mariano Soso, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

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A derrota por 2 a 1 para o CRB, na última terça-feira (15), deixou o Sport mais distante do G-6 da Série B. O Leão da Ilha segue na 9ª colocação, com 41 pontos, agora cinco atrás do Atlético-GO, que ocupa a sexta posição. Apesar do cenário mais complicado, Mariano Soso evitou tratar a disputa pelo acesso como encerrada.

Para o treinador, as dez rodadas restantes precisam ser encaradas como uma responsabilidade, mas também como uma oportunidade de reação. Soso reconheceu que, a partir de agora, o Sport não pode desperdiçar pontos na competição.

"Eu olho como um estímulo isso e uma responsabilidade como treinador. E tem jogadores que agora fecharam falando isso e com consciência. Então, temos que fazer, como falamos, não tem margem de erro."

Soso fala em intervenção para a sequência

Com apenas três treinamentos antes do confronto com o CRB, Soso ainda está conhecendo melhor o elenco e avaliando as características dos jogadores. O argentino afirmou que precisa ser mais preciso nas decisões para a sequência da competição, incluindo a escalação e o planejamento das partidas.

"É uma intensidade maior na tarefa e que eu fique mais assertivo. Mais assertivo, ter mais precisão em tudo: escalação, precisão no plano de jogo. É isso, é intervenção de um treinador."

A declaração acontece depois de o técnico manter uma base semelhante à utilizada anteriormente no Sport. Contra o CRB, a equipe teve dificuldades no primeiro tempo e voltou do intervalo com mudanças para tentar modificar a postura em campo.

Soso também ressaltou que sua ideia de jogo precisa estar alinhada com a identidade do clube.

"Esse é meu perfil ou identidade como treinador, mas é o DNA do Sport. Então, tenho que brigar para isso e tem que dar certo dessa forma."

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Juventude será o próximo desafio

O próximo compromisso do Sport será contra o Juventude, no sábado (19), às 16h30, na Ilha do Retiro. O confronto será mais uma oportunidade para o Leão da Ilha reagir na segunda divisão do Brasileiro e tentar diminuir a distância para o grupo de acesso.

O técnico de 45 anos reconheceu a dificuldade do momento, mas afirmou que o time precisa aproveitar o próximo jogo para assumir uma postura mais forte dentro de campo.

"É uma dificuldade, e essa de hoje é um confronto direto, como você falou. Sim. Mas agora temos uma oportunidade para que o time imponha condições."

Mariano Soso também pediu que a equipe mantenha a concentração nas dez partidas que ainda restam, sem antecipar os resultados da reta final.

"Mas tem dez jogos na frente. Você tem que ter consciência disso, mas é um passo, mais um passo, mais um passo. É isso."

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.