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Mariano Soso admite falhas no Sport e explica substituições no intervalo contra o CRB

Treinador afirma que equipe precisa deixar derrota para trás para iniciar uma reação nas últimas dez rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 16/09/2026 às 11:40
Mariano Soso, técnico do Sport
Mariano Soso, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

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Após a derrota por 2 a 1 para o CRB, na última terça-feira (15), Mariano Soso reconheceu que o Sport ficou abaixo do esperado. Com apenas três treinamentos à frente da equipe, o técnico afirmou que o Leão não conseguiu executar o planejamento estabelecido para a partida, principalmente no primeiro tempo.

Segundo Soso, a equipe teve dificuldades para trocar passes e não conseguiu controlar a partida. O CRB aproveitou o cenário e abriu o placar aos 15 minutos, com Crystopher.

"Principalmente, não fizemos o jogo que tínhamos como planejamento, como plano de jogo. Na primeira metade, acho que tivemos muitos erros. Não tivemos precisão na troca de passe, então não tivemos nem domínio nem controle."

Soso mudou o Sport no intervalo

Após ver que o futebol desempenhado no primeiro tempo não seria suficiente, Soso resolveu realizar mudanças no intervalo. Uma delas foi a saída de Marcelo Ajul da lateral direita para a entrada de Augusto Pucci, visando uma melhora no passe e desempenho ofensivo da equipe.

Além desta mudança, Soso também colocou Fernando Sobral na vaga de Biel para dar mais sustentação no meio e também colocou Dudu no lugar de Diego Hernandez para mudar o estilo de jogo rubro-negro, visando acionar mais os pontas em velocidade. 

"Mudamos a postura, tivemos mudanças. Saiu Marcelo, vem Pucci, coloquei um lateral mais profundo, Fernando Sobral, que movimentou melhor o meio. Tive a intenção de jogar com Dudu para a profundidade.", explicou Soso. 

Apesar da melhora na postura, o Sport não conseguiu buscar o empate. Hereda ampliou para o CRB aos 43 minutos do segundo tempo, e Patrick de Paula descontou já nos acréscimos.

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Escalação ainda está em avaliação

Questionado sobre a manutenção da escalação, mesmo após afirmar em sua apresentação que o Sport precisava de uma "intervenção urgente", Soso explicou que entendeu que os jogadores escolhidos poderiam responder à proposta de jogo.

"Eu, como treinador, interpretei que essa escalação poderia dar certo. A titularidade é dada em função do rendimento que você olha. Mas acho que também é responsabilidade, não tanto só pelo rendimento deles, mas pelo planejamento de jogo."

Porém, o técnico disse que continuará avaliando o elenco e as estratégias para os próximos compromissos.

"Eu sempre tenho um pensamento muito crítico, como treinador, em função de escalação, em função de estratégia de jogo. Assistiremos ao jogo, mas temos que olhar na frente."

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Sport terá dez jogos para reagir

Com a derrota para o CRB, o Sport permanece na 9ª colocação, com 41 pontos, e perdeu a oportunidade de se aproximar do G-6. O Atlético-GO, primeiro time dentro da zona de acesso, tem 46.

Para Soso, o momento é de esquecer o resultado desta terça-feira (15) e seguir olhando para as próximas partidas, buscando melhorar a cada a partida e alcançar os melhores resultados possíveis.

"É um tempo de avaliação, como você fala. É um tempo de ter muita consciência de que o Sport tem dez rodadas pela frente e que temos que fazer um campeonato a partir de agora, para tentar voltar e deixar para trás esse jogo e fazer uma melhor preparação para o jogo na Ilha."

O próximo compromisso será justamente na Ilha do Retiro. O Sport recebe o Juventude no sábado (19), às 16h30, pela 29ª rodada da Série B.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.