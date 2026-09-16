Chances de classificação do Sport na Série B: entenda a situação após a derrota para o CRB
Possibilidade de o time encerrar a competição entre os dois primeiros colocados, que asseguram o acesso direto, é de 1%; confira mais detalhes
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O Sport terminou a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na nona colocação e viu sua situação na briga pelo acesso ficar mais complicada após a derrota por 2 a 1 para o CRB, na última terça-feira (15), no Estádio Rei Pelé.
De acordo com as projeções do Chance de Gol, o Leão tem atualmente 17,8% de probabilidade de terminar entre o terceiro e o sexto lugar, faixa que garante classificação para os playoffs. Já a possibilidade de o time encerrar a competição entre os dois primeiros colocados, que asseguram o acesso direto, é de 1%.
Quantos pontos o Sport precisa para chegar aos playoffs?
Segundo o Chance de Gol, uma equipe precisa alcançar 64 pontos para chegar a 99% de probabilidade de classificação para os playoffs. Com os 41 pontos conquistados pelo Sport até o momento, seriam necessários mais 23 pontos nas últimas 10 rodadas.
Para alcançar essa marca, o Sport precisaria somar 23 dos 30 pontos ainda disponíveis. Isso representa um aproveitamento de aproximadamente 76,7% na reta final da Série B. Sendo que, neste momento, o aproveitamento do Leão é de 48%.
O número serve como referência da projeção estatística do site e não significa que 64 pontos sejam uma pontuação matemática obrigatória para terminar no G-6. A posição final também dependerá dos resultados dos demais concorrentes.
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Como está o Sport na Série B?
Após 28 partidas, o Sport soma 41 pontos, com 10 vitórias, 11 empates e sete derrotas. O time marcou 37 gols e sofreu 28, apresentando saldo positivo de nove gols.
O aproveitamento rubro-negro é de 48%. A equipe está três pontos atrás do Operário-PR, atual oitavo colocado, e cinco pontos distante do CRB, que ocupa a sétima posição.
O Atlético-GO, sexto colocado e último time dentro da zona de classificação para os playoffs na tabela atual, tem 46 pontos. Dessa forma, a distância do Sport para o G-6 é de cinco pontos.
Tabela de classificação da Série B
|Pos.
|Time
|Pts
|PJ
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Novorizontino
|50
|28
|14
|8
|6
|48
|25
|+23
|59%
|2
|Juventude
|50
|28
|14
|8
|6
|30
|17
|+13
|59%
|3
|Vila Nova
|48
|28
|14
|6
|8
|40
|31
|+9
|57%
|4
|Fortaleza
|48
|28
|13
|9
|6
|31
|23
|+8
|57%
|5
|Criciúma
|47
|28
|13
|8
|7
|28
|25
|+3
|55%
|6
|Atlético-GO
|46
|28
|12
|10
|6
|36
|26
|+10
|54%
|7
|CRB
|45
|28
|13
|6
|9
|42
|40
|+2
|53%
|8
|Operário-PR
|44
|28
|12
|8
|8
|39
|36
|+3
|52%
|9
|Sport
|41
|28
|10
|11
|7
|37
|28
|+9
|48%
|10
|Athletic Club
|40
|28
|10
|10
|8
|33
|30
|+3
|47%
|11
|Cuiabá
|40
|28
|9
|13
|6
|27
|22
|+5
|47%
|12
|Goiás
|39
|28
|11
|6
|11
|28
|34
|-6
|46%
|13
|São Bernardo
|38
|28
|10
|8
|10
|39
|31
|+8
|45%
|14
|Náutico
|38
|28
|10
|8
|10
|35
|33
|+2
|45%
|15
|Ceará
|32
|28
|8
|8
|12
|29
|36
|-7
|38%
|16
|Botafogo-SP
|31
|28
|8
|7
|13
|31
|35
|-4
|36%
|17
|Avaí
|30
|28
|8
|6
|14
|29
|36
|-7
|35%
|18
|Londrina
|28
|28
|7
|7
|14
|38
|39
|-1
|33%
|19
|América-MG
|17
|28
|4
|5
|19
|21
|48
|-27
|20%
|20
|Ponte Preta
|10
|28
|2
|4
|22
|16
|62
|-46
|11%
Sport perdeu para o CRB na Ilha do Retiro
O confronto desta terça-feira terminou com vitória do CRB por 2 a 1. O duelo teve lei do ex, já que Crystopher e Hereda, que teve passagem pelo Sport, marcaram para o Galo da Pajuçara.
O Sport descontou com Patrick de Paula, mas não conseguiu buscar o empate. A partida encerrou a 28ª rodada da Série B.
Sport teve melhor momento entre a 7ª e a 14ª rodada
O desempenho do Sport ao longo da competição também ajuda a contextualizar a situação atual. Entre a 7ª e a 14ª rodada, o clube viveu seu melhor período na Série B e permaneceu dentro da zona de classificação para os playoffs.
Na 11ª rodada, o Sport chegou inclusive a liderar a competição. Depois desse período, porém, a equipe apareceu na zona de classificação para os playoffs em apenas duas rodadas.
Com 10 partidas restantes, o time precisa recuperar terreno na tabela para voltar ao grupo que disputa o acesso.