Chances de classificação do Sport na Série B: entenda a situação após a derrota para o CRB

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Possibilidade de o time encerrar a competição entre os dois primeiros colocados, que asseguram o acesso direto, é de 1%; confira mais detalhes

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O Sport terminou a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na nona colocação e viu sua situação na briga pelo acesso ficar mais complicada após a derrota por 2 a 1 para o CRB, na última terça-feira (15), no Estádio Rei Pelé.

De acordo com as projeções do Chance de Gol, o Leão tem atualmente 17,8% de probabilidade de terminar entre o terceiro e o sexto lugar, faixa que garante classificação para os playoffs. Já a possibilidade de o time encerrar a competição entre os dois primeiros colocados, que asseguram o acesso direto, é de 1%.

Quantos pontos o Sport precisa para chegar aos playoffs?

Segundo o Chance de Gol, uma equipe precisa alcançar 64 pontos para chegar a 99% de probabilidade de classificação para os playoffs. Com os 41 pontos conquistados pelo Sport até o momento, seriam necessários mais 23 pontos nas últimas 10 rodadas.

Para alcançar essa marca, o Sport precisaria somar 23 dos 30 pontos ainda disponíveis. Isso representa um aproveitamento de aproximadamente 76,7% na reta final da Série B. Sendo que, neste momento, o aproveitamento do Leão é de 48%.

O número serve como referência da projeção estatística do site e não significa que 64 pontos sejam uma pontuação matemática obrigatória para terminar no G-6. A posição final também dependerá dos resultados dos demais concorrentes.

Como está o Sport na Série B?

Após 28 partidas, o Sport soma 41 pontos, com 10 vitórias, 11 empates e sete derrotas. O time marcou 37 gols e sofreu 28, apresentando saldo positivo de nove gols.

O aproveitamento rubro-negro é de 48%. A equipe está três pontos atrás do Operário-PR, atual oitavo colocado, e cinco pontos distante do CRB, que ocupa a sétima posição.

O Atlético-GO, sexto colocado e último time dentro da zona de classificação para os playoffs na tabela atual, tem 46 pontos. Dessa forma, a distância do Sport para o G-6 é de cinco pontos.

Tabela de classificação da Série B

Pos. Time Pts PJ V E D GP GC SG % 1 Novorizontino 50 28 14 8 6 48 25 +23 59% 2 Juventude 50 28 14 8 6 30 17 +13 59% 3 Vila Nova 48 28 14 6 8 40 31 +9 57% 4 Fortaleza 48 28 13 9 6 31 23 +8 57% 5 Criciúma 47 28 13 8 7 28 25 +3 55% 6 Atlético-GO 46 28 12 10 6 36 26 +10 54% 7 CRB 45 28 13 6 9 42 40 +2 53% 8 Operário-PR 44 28 12 8 8 39 36 +3 52% 9 Sport 41 28 10 11 7 37 28 +9 48% 10 Athletic Club 40 28 10 10 8 33 30 +3 47% 11 Cuiabá 40 28 9 13 6 27 22 +5 47% 12 Goiás 39 28 11 6 11 28 34 -6 46% 13 São Bernardo 38 28 10 8 10 39 31 +8 45% 14 Náutico 38 28 10 8 10 35 33 +2 45% 15 Ceará 32 28 8 8 12 29 36 -7 38% 16 Botafogo-SP 31 28 8 7 13 31 35 -4 36% 17 Avaí 30 28 8 6 14 29 36 -7 35% 18 Londrina 28 28 7 7 14 38 39 -1 33% 19 América-MG 17 28 4 5 19 21 48 -27 20% 20 Ponte Preta 10 28 2 4 22 16 62 -46 11%

Sport perdeu para o CRB na Ilha do Retiro

O confronto desta terça-feira terminou com vitória do CRB por 2 a 1. O duelo teve lei do ex, já que Crystopher e Hereda, que teve passagem pelo Sport, marcaram para o Galo da Pajuçara.

O Sport descontou com Patrick de Paula, mas não conseguiu buscar o empate. A partida encerrou a 28ª rodada da Série B.

Sport teve melhor momento entre a 7ª e a 14ª rodada

O desempenho do Sport ao longo da competição também ajuda a contextualizar a situação atual. Entre a 7ª e a 14ª rodada, o clube viveu seu melhor período na Série B e permaneceu dentro da zona de classificação para os playoffs.

Na 11ª rodada, o Sport chegou inclusive a liderar a competição. Depois desse período, porém, a equipe apareceu na zona de classificação para os playoffs em apenas duas rodadas.

Com 10 partidas restantes, o time precisa recuperar terreno na tabela para voltar ao grupo que disputa o acesso.