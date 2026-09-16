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Chances de classificação do Sport na Série B: entenda a situação após a derrota para o CRB

Possibilidade de o time encerrar a competição entre os dois primeiros colocados, que asseguram o acesso direto, é de 1%; confira mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 16/09/2026 às 11:24
Jogo entre CRB e Sport pela Série B do Brasileiro
Jogo entre CRB e Sport pela Série B do Brasileiro - Paulo Paiva/Sport

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O Sport terminou a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na nona colocação e viu sua situação na briga pelo acesso ficar mais complicada após a derrota por 2 a 1 para o CRB, na última terça-feira (15), no Estádio Rei Pelé.

De acordo com as projeções do Chance de Gol, o Leão tem atualmente 17,8% de probabilidade de terminar entre o terceiro e o sexto lugar, faixa que garante classificação para os playoffs. Já a possibilidade de o time encerrar a competição entre os dois primeiros colocados, que asseguram o acesso direto, é de 1%.

Quantos pontos o Sport precisa para chegar aos playoffs?

Segundo o Chance de Gol, uma equipe precisa alcançar 64 pontos para chegar a 99% de probabilidade de classificação para os playoffs. Com os 41 pontos conquistados pelo Sport até o momento, seriam necessários mais 23 pontos nas últimas 10 rodadas.

Para alcançar essa marca, o Sport precisaria somar 23 dos 30 pontos ainda disponíveis. Isso representa um aproveitamento de aproximadamente 76,7% na reta final da Série B. Sendo que, neste momento, o aproveitamento do Leão é de 48%.

O número serve como referência da projeção estatística do site e não significa que 64 pontos sejam uma pontuação matemática obrigatória para terminar no G-6. A posição final também dependerá dos resultados dos demais concorrentes.

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Como está o Sport na Série B?

Após 28 partidas, o Sport soma 41 pontos, com 10 vitórias, 11 empates e sete derrotas. O time marcou 37 gols e sofreu 28, apresentando saldo positivo de nove gols.

O aproveitamento rubro-negro é de 48%. A equipe está três pontos atrás do Operário-PR, atual oitavo colocado, e cinco pontos distante do CRB, que ocupa a sétima posição.

O Atlético-GO, sexto colocado e último time dentro da zona de classificação para os playoffs na tabela atual, tem 46 pontos. Dessa forma, a distância do Sport para o G-6 é de cinco pontos.

Tabela de classificação da Série B

Pos. Time Pts PJ V E D GP GC SG %
1 Novorizontino 50 28 14 8 6 48 25 +23 59%
2 Juventude 50 28 14 8 6 30 17 +13 59%
3 Vila Nova 48 28 14 6 8 40 31 +9 57%
4 Fortaleza 48 28 13 9 6 31 23 +8 57%
5 Criciúma 47 28 13 8 7 28 25 +3 55%
6 Atlético-GO 46 28 12 10 6 36 26 +10 54%
7 CRB 45 28 13 6 9 42 40 +2 53%
8 Operário-PR 44 28 12 8 8 39 36 +3 52%
9 Sport 41 28 10 11 7 37 28 +9 48%
10 Athletic Club 40 28 10 10 8 33 30 +3 47%
11 Cuiabá 40 28 9 13 6 27 22 +5 47%
12 Goiás 39 28 11 6 11 28 34 -6 46%
13 São Bernardo 38 28 10 8 10 39 31 +8 45%
14 Náutico 38 28 10 8 10 35 33 +2 45%
15 Ceará 32 28 8 8 12 29 36 -7 38%
16 Botafogo-SP 31 28 8 7 13 31 35 -4 36%
17 Avaí 30 28 8 6 14 29 36 -7 35%
18 Londrina 28 28 7 7 14 38 39 -1 33%
19 América-MG 17 28 4 5 19 21 48 -27 20%
20 Ponte Preta 10 28 2 4 22 16 62 -46 11%

Sport perdeu para o CRB na Ilha do Retiro

O confronto desta terça-feira terminou com vitória do CRB por 2 a 1. O duelo teve lei do ex, já que Crystopher e Hereda, que teve passagem pelo Sport, marcaram para o Galo da Pajuçara.

O Sport descontou com Patrick de Paula, mas não conseguiu buscar o empate. A partida encerrou a 28ª rodada da Série B.

Sport teve melhor momento entre a 7ª e a 14ª rodada

O desempenho do Sport ao longo da competição também ajuda a contextualizar a situação atual. Entre a 7ª e a 14ª rodada, o clube viveu seu melhor período na Série B e permaneceu dentro da zona de classificação para os playoffs.

Na 11ª rodada, o Sport chegou inclusive a liderar a competição. Depois desse período, porém, a equipe apareceu na zona de classificação para os playoffs em apenas duas rodadas.

Com 10 partidas restantes, o time precisa recuperar terreno na tabela para voltar ao grupo que disputa o acesso.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.