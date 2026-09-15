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Resultado do jogo do CRB x Sport hoje (15/09): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Leão disputa o primeiro jogo como visitante sob o comando de Soso

Por Davi Saboya Publicado em 15/09/2026 às 21:15
Em ótima fase, Barletta é esperança de gols e bom futebol
Em ótima fase, Barletta é esperança de gols e bom futebol - Paulo Paiva/SCR

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CRB x Sport se enfrentam nesta terça-feira (15). O duelo, que acontece no estádio Rei Pelé, é válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Enquanto o clube rubro-negro ocupa a 9ª posição com 41 pontos, o adversário alagoano está no degrau de cima com um ponto a mais. O Atlético-GO ocupa a 6ª colocação e abre a zona de classificação com 46 pontos.

Veja o resultado do jogo do CRB x Sport hoje (15/09)

Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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