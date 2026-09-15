Ídolo do Sport, Magrão será imortalizado com estátua na Ilha do Retiro

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A obra, criada pelo artista Jurandir Maciel, será revelada na festa marcada para o dia 31 de outubro, data do jogo oficial de despedida do ídolo

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Um dos maiores ídolos da história do Sport receberá uma homenagem à altura de seu legado. Isso porque o ex-goleiro Magrão ganhará uma estátua, que ficará exposta na Ilha do Retiro. A revelação da obra será um dos pontos altos do jogo de despedida do ex-arqueiro, agendado para o dia 31 de outubro, no estádio rubro-negro, em um evento que contará com uma série de homenagens à sua trajetória.

Criada pelo artista plástico Jurandir Maciel, de João Pessoa, a escultura está em fase avançada de desenvolvimento. A homenagem acontecerá em mais uma parceria do Sport com a Betnacional, patrocinadora master.

No ateliê, a peça passa por ajustes minuciosos nas proporções, feições e expressões para garantir que a versão final, fundida em bronze, retrate com fidelidade o lendário camisa 1.

O próprio Magrão visitou recentemente o espaço de criação para acompanhar de perto o andamento do trabalho e contribuir com impressões sobre os traços da obra.

Após a celebração festiva com a torcida rubro-negra, a estátua terá um destino definitivo: ficará em exposição permanente no estádio da Ilha do Retiro, eternizando para as próximas gerações a figura do jogador que mais vestiu a camisa do Leão e se consolidou como sinônimo de raça e idolatria em Pernambuco.