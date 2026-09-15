Carreira no Sport pesou contra convocação para Seleção Brasileira, admite Magrão
Ídolo do clube rubro-negro e campeão da Copa do Brasil comentou sobre os critérios de convocação em entrevista exclusiva ao videocast Escrete Clube
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A história de um dos maiores ídolos da história do Sport ganhará um capítulo festivo e definitivo. O clube confirmou em entrevista coletiva realizada nessa segunda-feira (14) que fará um jogo de despedida oficial para o ex-goleiro Magrão no dia 31 de outubro. A novidade coroa a trajetória do atleta que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra.
Em meio às comemorações pelo reconhecimento de sua linda história no Leão, Magrão participou recentemente do Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio. Na conversa, o ex-arqueiro abriu o jogo sobre um dos debates recorrentes de sua carreira: a ausência de convocações para a Seleção Brasileira no auge de seu desempenho.
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Questionado sobre o tema, ele ponderou que o fato de ter construído sua trajetória no Nordeste, com a camisa rubro-negra, pode ter influenciado as escolhas da comissão técnica nacional, mas garantiu não guardar frustrações com a escolha de fincar raízes na Ilha do Retiro.
“Não me arrependo de ter ficado no Sport. Tenho plena convicção que se estivesse em algum time lá de baixo seria convocado. A minha carreira foi construída no Sport”, afirmou.
Veja a entrevista exclusiva com Magrão
Durante o bate-papo, Magrão também analisou o cenário atual dos goleiros no futebol brasileiro, destacando atletas que chamam atenção pela constância e fazendo comparações técnicas.
“Um dos goleiros que eu gosto muito nos últimos anos, que tem mantido uma regularidade, é o João Ricardo, do Fortaleza, que hoje está na Série B, mas quando estava na Série A, manteve uma regularidade grande. O Lucas Arcanjo é muito bom, mas acho ele até melhor. O João Ricardo manteve uma regularidade muito grande. Só que existe, como eu posso dizer, escolhas diferentes na convocação da Seleção”, avaliou.
Por fim, o ex-jogador projetou como vê a dinâmica de escolha dos goleiros que defendem o país atualmente, contrastando o modelo moderno com os parâmetros de sua época de atuação.
“Em relação aos nomes atuais, acho que é tudo avaliação para saber quem é nome principal. Antigamente, o terceiro goleiro da Copa já era certo para a Copa do outro ciclo”, concluiu.