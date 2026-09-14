Sport deve anunciar despedida para Magrão nesta segunda-feira (14)

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Clube publicou vídeo com pedidos da torcida por uma homenagem ao maior vencedor da história do Sport; anúncio deve acontecer em coletiva nesta manhã

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O Sport deve anunciar nesta segunda-feira (14) a realização de uma despedida oficial para Magrão, um dos maiores ídolos da história do clube. O ato deve ser realizado em um jogo de despedida, que reuniria vários jogadores que já atuaram no Leão da Ilha e fizeram história. A confirmação é esperada durante a coletiva marcada para as 11h.

O possível anúncio acontece após o Sport publicar, na noite do último domingo (13), um vídeo reunindo diversos comentários de torcedores pedindo uma partida de despedida para o ex-goleiro. O que chamou a atenção é que as mensagens selecionadas pelo clube são de diferentes períodos, com comentários desde 2017 até comentários recentes.

Torcida pede despedida há anos

A publicação mostra que o desejo por uma despedida oficial de Magrão não é recente entre os rubro-negros. Os comentários reunidos pelo Sport atravessam diferentes momentos e reforçam a vontade da torcida de ver o ídolo novamente na Ilha do Retiro para receber uma homenagem.

Entre as mensagens, também aparecem comparações com a despedida de Francesco Totti da Roma. O italiano teve uma cerimônia marcante em 2017, quando encerrou sua trajetória pelo clube após defender a equipe por toda a carreira. A referência ao ex-jogador italiano aparece justamente pela identificação criada entre ídolo, clube e torcida ao longo de muitos anos.

Saída conturbada do Sport

Apesar da forte relação construída ao longo dos anos, a saída de Magrão do Sport não aconteceu da maneira esperada. O ex-goleiro deixou o clube em 2019, após uma passagem marcada por conflitos e por uma disputa judicial com o Leão.

Posteriormente, Magrão confirmou sua aposentadoria dos gramados. A possibilidade de uma despedida oficial agora pode representar uma nova oportunidade para o clube homenagear um dos principais nomes de sua história.

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