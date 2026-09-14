"O Último Milagre": despedida de Magrão pelo Sport será em 31 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Homenagem será realizada à tarde e terá ex-jogadores que fizeram história pelo Leão; Magrão atuará pelas duas equipes durante a partida

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A despedida de Magrão pelo Sport será realizada no dia 31 de outubro, em uma partida intitulada “O Último Milagre”, que será disputada na Ilha do Retiro. O evento acontecerá no período da tarde e será realizado pela Betnacional, patrocinadora master do Sport.

A homenagem reunirá ex-jogadores que fizeram história com a camisa rubro-negra. Ainda não há nomes confirmados para a partida, mas Magrão adiantou que a ideia é reunir atletas de diferentes gerações, inclusive jogadores com quem ele não chegou a atuar no Sport.

O próprio ex-goleiro terá uma participação especial. Magrão vai atuar pelas duas equipes: no primeiro tempo, defenderá um dos times e, na segunda etapa, jogará pela outra equipe.

No mesmo dia, o Sport terá compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão enfrentará o Botafogo-SP, fora de casa.

Magrão admite emoção antes da despedida

Durante coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (14), na Ilha do Retiro, Magrão falou sobre a expectativa para o reencontro com a torcida. O ex-goleiro admitiu que ainda não se sente preparado para o momento.

“Preparado eu não estou. Mas reconheço o que o Sport representa para mim. Representa muita coisa. Representou e vai continuar representando. Eu só tenho a agradecer a todos que fizeram parte da minha história aqui no clube.”, afirmou.

Ao falar sobre as pessoas que fizeram parte de sua trajetória, o ídolo citou jogadores, torcedores e também a imprensa. Para Magrão, a partida terá um significado especial por representar o encerramento de seu ciclo no clube.

“Quando falo a todos, envolve não somente jogadores e torcida, mas a imprensa também. E agora, tendo a oportunidade de acontecer esse jogo, é algo que vai selar a minha trajetória nesse clube. O clube onde praticamente dei a minha vida, onde fui muito feliz”, declarou.

Jogo terá jogadores de diferentes gerações do Sport

Ainda não foram divulgados os nomes dos ex-jogadores que participarão de “O Último Milagre”. Segundo Magrão, a intenção é reunir atletas de diferentes períodos da história do Sport, inclusive companheiros com quem ele não chegou a dividir o campo pelo clube.

A proposta amplia a homenagem para além da geração que atuou ao lado do ex-goleiro durante seus 14 anos no Leão. A expectativa é reunir nomes marcantes da história rubro-negra.

“Não vejo a hora de reencontrar de novo esse clima, essa torcida, e fechar esse ciclo de uma maneira linda. O coração, eu não tenho como preparar. As emoções você não prepara, não tem como controlar, e eu, com certeza, não vou estar preparado para essa emoção que me espera”, disse.

Ao projetar o dia da despedida, o ex-goleiro resumiu a ansiedade pelo reencontro com os rubro-negros: “Não vejo a hora de chegar 31 de outubro para nos encontrarmos de novo.”

Torcida do Sport pede despedida de Magrão há anos

A realização da homenagem ganhou força depois de o Sport publicar, no último domingo (13), um vídeo com comentários de torcedores pedindo uma partida de despedida para Magrão.

As mensagens selecionadas pelo clube são de diferentes períodos, com registros desde 2017 até manifestações recentes. Entre os comentários, também apareceram comparações com a despedida de Francesco Totti na Roma, realizada em 2017.

Magrão esteve na Ilha do Retiro recentemente

A movimentação em torno do ídolo aconteceu poucos dias depois de Magrão retornar à Ilha do Retiro. Ele esteve presente na partida entre Sport e Ponte Preta, pela 27ª rodada da Série B, na última quinta-feira (10), quando o Leão venceu por 2 a 0.

Antes do jogo, o ex-goleiro atendeu torcedores e sócios, tirou fotos e conversou com rubro-negros que estavam no estádio.

Magrão deixou o Sport em 2019

Magrão deixou o Sport em 2019, após uma saída marcada por conflitos e uma disputa judicial com o clube. Posteriormente, confirmou sua aposentadoria dos gramados.

Pelo Leão, o ex-goleiro disputou 732 partidas entre 2005 e 2019, em uma trajetória de 14 anos. Foram 10 títulos conquistados, incluindo a Copa do Brasil de 2008 e oito Campeonatos Pernambucanos.

Magrão também se tornou o maior vencedor da história do Sport. Agora, terá a oportunidade de encerrar esse ciclo diante da torcida rubro-negra, ao lado de jogadores que marcaram diferentes gerações do clube.