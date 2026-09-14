CRB x Sport ao vivo (15/09): onde assistir, horário e escalações
Após a estreia com vitória sob o comando do técnico Mariano Soso, só a vitória interessa ao clube rubro-negro no jogo válido pela 28ª rodada
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Sport fecha a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em um confronto direto na briga por uma vaga no G-6. O Leão visita o CRB, às 21h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió. Ambos os times estão próximos na classificação.
Enquanto o clube rubro-negro ocupa a 9ª posição com 41 pontos, o adversário alagoano está no degrau de cima com um ponto a mais. O Atlético-GO ocupa a 6ª colocação e abre a zona de classificação com 46 pontos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Também nesta terça, outro confronto interessa tanto ao Sport quanto ao Sport. Trata-se do duelo do Náutico contra o Operário-PR, que está na 7ª posição com 43 pontos e na briga pelo acesso.
Na última rodada, o Sport venceu por 2x0 a Ponte Preta na estreia do técnico Mariano Soso. Já o Galo da Pajuçara perdeu pelo placar de 3x0 para o CRB.
Leão
Para enfrentar o CRB, o técnico Mariano Soso possui uma notícia boa e uma notícia ruim. Isso porque ele ganhou o retorno do lateral-direito Claudinho, que se recuperou de uma lesão no joelho, só que perdeu o meia Juan Alano, machucado com uma contusão na coxa.
Assim, Marcelo Ajul deve voltar para a zaga e fica a dúvida sobre o companheiro: Marcelo Benevenuto ou Kayky Almeida. No meio-campo, Carlos de Pena deve ganhar mais uma vaga de titular no posto que era de Juan Alano.
"Nosso time não vai vencer apenas em função de um bom jogo quando tiver a bola. Temos que ter uma boa organização defensiva, ser forte nos duelos e ter jogadores agressivos. Acho que contra a Ponte Preta todos tiveram muita atitude. Então, vamos sustentar isso", comentou Mariano Soso.
O treinador rubro-negro já poderá contar com os últimos reforços anunciados pelo Sport. São eles: o lateral-esquerdo Raí Lopes e os atacantes Neto Pessoa e Kervin Andrade.
Adversário
O time titular do CRB é recheado de figuras conhecidas do futebol pernambucano. No ataque, o grande destaque: o artilheiro Mikael. Ele tem nos setores dois ex-jogadores do Náutico: Dadá Belmonte e Thiaguinho. E, no meio-campo, ainda conta com Pedro Castro, ex-Santa Cruz e Sport.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).
Ficha do jogo - CRB x Sport
CRB
Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Mathias.
Sport
Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Benevenuto e Edson Lucas; Zé Gabriel, Biel e Carlos de Pena; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.
- Local: Estádio da Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Horário: 21h (de Brasília).
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).
- Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Celso Luiz da Silva (MG).
- VAR: Rafael Traci (SC).
- Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), GOAT (Youtube) e SportyNet (Youtube).