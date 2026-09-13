Sport possui um desfalque e uma dúvida para a partida contra o CRB
Enquanto Juan Alano desfalca a equipe por cerca de dez dias devido a lesão muscular, o lateral-direito Claudinho é dúvida para o próximo jogo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Sport já projeta o importante compromisso desta próxima terça-feira (15), às 21h (de Brasília), quando enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto em Alagoas, o departamento médico rubro-negro atualizou a situação do plantel, confirmando uma ausência sentida e mantendo uma expectativa positiva de retorno.
A baixa confirmada é a do meia-atacante Juan Alano. Titular na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta na última quinta-feira, na Ilha do Retiro, o jogador precisou deixar o gramado com apenas 11 minutos de bola rolando após acusar um problema físico.
O boletim médico apontou uma lesão de grau 1 no bíceps femoral da perna direita, estipulando um prazo de recuperação de aproximadamente dez dias. Com a ausência do atleta, o uruguaio Carlos de Pena, que o substituiu ainda na etapa inicial e teve boa atuação, desponta como o favorito natural para assumir a vaga no setor ofensivo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por outro lado, o sistema defensivo pode ter novidades benéficas com a evolução clínica do lateral-direito Claudinho. Afastado nas últimas rodadas devido a um edema no joelho, o atleta iniciou a transição com a preparação física e alimentou chances reais de reaparecer entre os relacionados para a viagem.
Caso receba a liberação definitiva, o ala tende a reassumir imediatamente a flanco direito, posição que veio sendo suprida de maneira improvisada pelo zagueiro Marcelo Ajul ao longo dos últimos dois compromissos.
Sport na Série B
Com 41 pontos somados na tabela de classificação, o Leão ocupa atualmente a nona colocação da Segundona. A equipe rubro-negra entra em campo no Rei Pelé buscando um resultado positivo fora de casa para encurtar a distância para o G-6, estando a apenas dois pontos do Operário-PR, sexto colocado.