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Sport detalha compra em definitivo do meia Diego Hernández

Clube divulgou os termos da contratação junto ao Botafogo, fixando vínculo até o fim de 2027 e detalhou a divisão de direitos econômicos

Por Davi Saboya Publicado em 12/09/2026 às 20:38
Diego Hern&aacute;ndez, meia do Sport
Diego Hernández, meia do Sport - Paulo Paiva/Sport

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O Sport detalhou, por meio de nota oficial, os principais termos da contratação em definitivo do meia Diego Hernández, adquirido junto ao Botafogo. A diretoria rubro-negra confirmou que a transferência ocorreu de forma não onerosa, com vínculo contratual assinado até 31 de dezembro de 2027.

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Na configuração dos direitos econômicos, ficou estabelecida a divisão de 45% para o Sport, 30% para o atleta e 25% para o Botafogo. Além disso, o clube pernambucano garantiu uma opção preferencial para adquirir mais 10% dos direitos pelo valor de US$ 100 mil.

O contrato foi estruturado com foco em metas de produtividade e desempenho esportivo. O meia poderá receber bonificações por partidas disputadas, além de um bônus específico condicionado à participação em um percentual mínimo de jogos e ao acesso do Sport à elite do futebol nacional.

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Para a temporada de 2027, o vínculo também prevê reajustes remuneratórios vinculados cumulativamente ao acesso do clube e à performance individual do jogador.

O documento contempla ainda salvaguardas contratuais para o cenário de 2027. Caso o Sport permaneça na Série B e o atleta receba uma proposta formal de uma equipe da Série A ou do exterior, a diretoria rubro-negra terá o direito de igualar as condições econômicas da oferta.

Se optar por não cobrir a proposta, o clube liberará o jogador, mas assegurará 15% de participação sobre uma eventual futura transferência definitiva onerosa.

Fora do Sport

Em nota oficial, o Sport informou ainda que liberou o volante Pedro Martins por empréstimo junto ao Brusque até o final da temporada e acertou a rescisão do contrato em comum acordo com o atacante Zé Roberto. Esse último, por sinal, já foi apresentado oficialmente como novo reforço do Mirassol, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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