Sport lança projeto "Torcedor Nota 10" e leva 200 alunos da rede pública à Ilha do Retiro

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Ação proporcionou noite especial para estudantes municipais na Ilha. Presidente Matheus Souto Maior reforçou compromisso socioeducativo do Leão

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O Sport lançou, na noite desta quinta-feira (10), o projeto "Torcedor Nota 10", iniciativa socioeducativa que une inclusão, cidadania e incentivo ao esporte para alunos da rede pública de ensino. O pontapé inicial da ação ocorreu na Ilha do Retiro, durante a partida contra a Ponte Preta, em partida válida pela Série B.

Nesta primeira edição, cerca de 200 estudantes da Escola Municipal Vereador Antônio Januário, localizada em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, viveram uma noite especial no estádio. Recepcionados com festa pelos mascotes Léo e Nina, os alunos assistiram ao jogo do setor de cadeiras de ampliação e receberam kits com lanches e brindes dos parceiros Biscoitos Capriche e Águas de Nazaré.

No âmbito institucional, o presidente rubro-negro Matheus Souto Maior entregou o certificado oficial de participação ao prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, e reforçou o papel social do clube.

“Extremamente feliz e realizado com essa parceria entre a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e o Sport. Trazer 200 crianças hoje, nessa estreia contra a Ponte Preta, é um orgulho enorme para a gente. O Sport tem como missão essa formação socioeducativa, criando um ambiente saudável e familiar", afirmou o mandatário rubro-negro