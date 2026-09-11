Sport anuncia Raí Lopes para reforçar lateral esquerda na reta final da Série B

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Lateral de 26 anos assinou contrato até dezembro e chega após lesão de Felipinho; jogador já iniciou os treinamentos no CT rubro-negro

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O Sport anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do lateral-esquerdo Raí Lopes. Aos 26 anos, o jogador assinou contrato com o clube pernambucano até 31 de dezembro de 2026 e chega para reforçar o elenco na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro.

Raí Lopes já está no Recife. O novo jogador do Leão passou por avaliações médicas e físicas no CT José de Andrade Médicis e foi integrado aos treinamentos comandados pelo técnico Mariano Soso.

A necessidade de contratar um jogador para a posição aumentou depois da lesão de Felipinho. O lateral precisou passar por cirurgia no tornozelo e não deve mais atuar pelo Sport no decorrer de 2026.

Quem é Raí Lopes, novo lateral do Sport?

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Raí Lopes construiu boa parte da carreira no futebol brasileiro antes de seguir para o exterior.

O lateral também defendeu clubes como Bangu, Confiança, Remo, Figueirense e Novo Hamburgo. Em 2024, deixou o país pela primeira vez para atuar no Dinamo Minsk, da Bielorrússia.

Seu último clube antes do retorno ao Brasil foi o UFC Sheriff, da Moldávia. Agora, o jogador terá a missão de integrar o grupo do Sport na parte final da temporada.