Sport anuncia as contratações dos atacantes Kervin Andrade e Neto Pessoa

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Antes dos atacantes, o clube rubro-negro ainda confirmou o acerto com o lateral-esquerdo Raí Lopes, fechando a janela de transferências

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O Sport oficializou as contratações dos atacantes Kervin Andrade e Neto Pessoa. Os anúncios foram feitos por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (11). A data marca o último dia da janela de transferência do meio desta temporada.

O venezuelano Kervin, de 21 anos, estava no Maccab Tel Aviv, de Israel, enquanto Neto, de 32 anos, teve como último clube a Chapecoense.

"É uma grande satisfação fazer parte desse Clube, pois sei de sua dimensão e importância no nosso futebol. Espero contribuir com determinação e atitude dentro de campo", afirmou Neto Pessoa.

"Feliz e motivado a dar meu máximo para representar muito bem a tradição e a força do Sport", celebrou o atacante.

Mais cedo, antes dos atacantes, o clube rubro-negro ainda confirmou o acerto com o lateral-esquerdo Raí Lopes, de 26 anos. Ele estava atuando no Sheriff, da Maldávia, e chega para suprir a lacuna do setor após a lesão de Felipinho.

“Estou feliz em chegar para vestir essa camisa tão importante no futebol brasileiro. Fui muito bem recebido e darei o meu melhor para contribuir com os objetivos do Clube”, comentou Raí.

Chega suspenso ao Sport

O Sport confirmou que o atacante Kervin Andrade, cedido por empréstimo pelo Maccabi Tel Aviv, não poderá estrear de imediato. O jogador terá de cumprir punição de três partidas de suspensão na Série B, segundo nota do clube.

Diante do gancho, a previsão de estreia do atleta fica empurrada para outubro, na partida contra o Athletic, válida pela 31ª rodada.

Contratos com o Leão

Apenas o atacante Neto pessoa assinou contrato com o Sport até o final da temporada 2027. Tanto Kervin quanto Raí Lopes possuem os respectivos vínculos até o fim desta temporadfa.

Está fora

O atacante Zé Roberto, de 32 anos, foi anunciado nesta sexta como o mais novo reforço do Mirassol. Essa é a sexta passagem do centroavante pelo clube paulista, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

Últimos reforços

Com as últimas três contratações, o Sport somou 13 contratações apenas no meio desta temporada. Foram anunciados na janela de transferências: o goleiro Brenno, o lateral-direito Claudinho, o lateral-esquerdo Raí Lopes, o zagueiro Kayky Almeida, os volantes Willian Oliveira, Murillo Rhikman, Patrick de Paula e Fernando Sobra, os meias Diego Hernández e Juan Alano, e os atacantes Dudu Teodora, Kervin Andrade e Neto pessoa.