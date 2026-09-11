São Paulo acerta empréstimo de Pedro Lima, ex-Sport, até junho de 2027

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Veja como foi o acordo do Tricolor com o Wolverhampton e a trajetória do lateral-direito de 20 anos revelado pelo Sport; saiba mais detalhes

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O São Paulo acertou nesta sexta-feira (11) o empréstimo do lateral-direito Pedro Lima, de 20 anos, que pertence ao Wolverhampton, da Inglaterra. A negociação foi concluída no último dia da janela de transferências no Brasil e não terá custos de transferência para o clube paulista.

O vínculo inicial com o Tricolor será válido até junho de 2027. O acordo não prevê opção de compra definitiva, de modo que o jogador deverá retornar ao clube inglês ao fim do período de empréstimo.

Pedro Lima chega ao São Paulo após passagem pelo Sport

Antes de seguir para o futebol europeu, Pedro Lima ganhou projeção no Sport. O lateral chegou às categorias de base do clube pernambucano em 2021, depois de iniciar a formação no futsal e no futebol de sete pelo EC Meninos da Paraíba.

A promoção ao elenco profissional ocorreu no início de 2024. Ainda jovem, o jogador conquistou espaço entre os titulares e acumulou 26 partidas oficiais pelo time principal do Sport, com dois gols e duas assistências.

O desempenho pelo Leão também abriu caminho para convocações às Seleções Brasileiras Sub-17 e Sub-20. Pedro Lima participou, inclusive, da Copa do Mundo Sub-17 de 2023.

A ascensão chamou a atenção do mercado europeu. Em julho de 2024, antes de completar 18 anos, o lateral teve seus direitos transferidos para o Wolverhampton em uma negociação de aproximadamente 10 milhões de euros.

Por que o São Paulo contratou Pedro Lima?

A chegada do jogador acontece em meio a uma necessidade do elenco são-paulino. O setor sofreu com problemas físicos nas últimas semanas, reduzindo as opções disponíveis para a lateral-direita.

Aurélio Buta apresentou desconforto muscular, enquanto Nicolas passou por cirurgia no menisco. Além disso, Maik foi emprestado ao futebol da Eslováquia e Cédric Soares passou a treinar separado do elenco.

Com o novo reforço, Pedro Lima passa a disputar espaço pela posição com Lucas Ramon e Aurélio Buta.

Como será o empréstimo de Pedro Lima ao São Paulo?

O negócio foi fechado de maneira emergencial na sexta-feira, último dia da janela brasileira (11), e exigiu agilidade para que a documentação fosse registrada no sistema TMS da Fifa.

Os vencimentos mensais do lateral são estimados em R$ 560 mil. Pelo acordo, os clubes dividirão os custos em partes iguais, o que representa aproximadamente R$ 280 mil mensais para o São Paulo. Há, porém, relatos de que a participação do Wolverhampton pode chegar a 60% dos salários.

O contrato também prevê uma cláusula de produtividade. Caso Pedro Lima participe de pelo menos 50% dos jogos do São Paulo no período, o empréstimo poderá ser prorrogado automaticamente por mais seis meses.

Como foi a passagem de Pedro Lima pelo Wolverhampton?

Pedro Lima chegou ao Wolverhampton com contrato de cinco temporadas, válido até junho de 2029. No entanto, o lateral encontrou dificuldades para conseguir uma sequência no futebol inglês.

Em busca de mais minutos, o jogador foi emprestado ao Porto B em 2025. Pela equipe portuguesa, disputou nove partidas e deu uma assistência.

Na temporada 2026/27, Pedro Lima vinha tendo poucas oportunidades na segunda divisão inglesa e na Copa da Liga. Sua última atuação havia ocorrido no fim de agosto.