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Em reestreia vitoriosa no Sport, Mariano Soso exalta torcida e projeta evolução: "Bom ponto de partida"

Técnico argentino comemorou triunfo por 2 a 0 sobre a Ponte Preta na Ilha do Retiro e mirou aproximação definitiva com a zona de acesso da Série B

Por Davi Saboya Publicado em 11/09/2026 às 6:11
Mariano Soso, técnico do Sport
Mariano Soso, técnico do Sport - Paulo Paiva/SCR

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O técnico Mariano Soso teve uma reestreia positiva no comando do Sport. Na noite da última quinta-feira (10), o Leão superou a Ponte Preta por 2 a 0, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe rubro-negra chegou aos 41 pontos, assumiu a 8ª colocação e colou de vez no pelotão que briga pelo G-6.

Após a partida, o comandante argentino fez questão de dividir os méritos do resultado com as arquibancadas e ressaltou o entusiasmo ao iniciar esta nova caminhada à frente do clube.

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"Divido essa vitória com a nossa torcida, que é muito especial e me emociona bastante. Considero esse confronto um bom ponto de partida e que me deixa bastante entusiasmado para a continuidade do trabalho aqui no Clube", declarou o treinador.

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Apesar do arranque positivo, Soso manteve os pés no chão e projetou a evolução coletiva da equipe para a sequência da competição. Segundo o comandante, a busca por uma identidade tática sólida será o foco dos treinamentos diários.

"Esperamos solidificar um esquema de jogo, apresentando uma postura equilibrada e motivada. É com muito trabalho que atingiremos um padrão consistente, contando com a grande dedicação do grupo", pontuou.

Próximo jogo do Sport

Sem muito tempo para comemorar, o Sport já vira a chave visando o compromisso seguinte no campeonato. Na próxima terça-feira (15), às 21h, o Leão enfrenta o CRB na Ilha do Retiro, em duelo direto pela 28ª rodada da Série B que pode aproximar o clube pernambucano ainda mais do grupo de acesso.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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