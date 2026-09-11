Com gol marcado contra a Ponte Preta, Barletta chega em seus melhores números com a camisa do Sport

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Atacante vive grande fase em 2026 e, mesmo com menos jogos, já supera marca alcançada em sua primeira temporada pelo Leão da Ilha

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O Sport venceu a Ponte Preta na noite da última quinta-feira (10), por 2 a 0, na Ilha do Retiro. Um dos gols do triunfo foi marcado por Chrystian Barletta, que teve um motivo a mais para comemorar.

Com o gol, o atacante atinge uma marca inédita na carreira e faz de 2026 a sua melhor temporada em participações diretas em gols. O feito ganha ainda mais destaque pela quantidade de partidas necessárias para alcançar esse número.

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Barletta supera melhor marca da carreira

Segundo dados do oGol, Barletta já soma 20 participações diretas em gols em 2026. O número é superior ao registrado em qualquer outra temporada da carreira do atacante de 25 anos.

A melhor marca anterior havia sido justamente em sua primeira temporada pelo Sport, em 2024. Na ocasião, Barletta terminou o ano com 19 participações em gols, entre tentos marcados e assistências.

Agora, o atacante conseguiu superar esse número com 10 jogos a menos do que havia disputado naquela temporada.

Em 2025, Barletta teve números bem abaixo dos atuais. Foram 48 partidas pelo Sport, com apenas três gols e uma assistência.

Números de Barletta pelo Sport



2024: 46 jogos, 14 gols e 5 assistências

46 jogos, 14 gols e 5 assistências 2025: 48 jogos, 3 gols e 1 assistência

48 jogos, 3 gols e 1 assistência 2026: 36 jogos, 13 gols e 7 assistências

O desempenho de 2026 também mostra uma mudança importante na produção ofensiva do atacante. Em apenas 36 partidas, Barletta já está a apenas um gol de igualar a quantidade de gols que marcou em toda a temporada de 2024.

Desempenho por competição

A maior parte das participações de Barletta aconteceu na Série B. O atacante esteve em campo em 21 partidas e marcou 10 gols, além de contribuir com duas assistências.

Na Copa do Brasil, foram três jogos e uma assistência. Pela Copa do Nordeste, Barletta disputou cinco partidas, marcou duas vezes e deu uma assistência.

Já no Campeonato Pernambucano, o atacante participou de sete jogos, com um gol e três assistências.

Participações em gols de Barletta em 2026:

Série B: 10 gols e 2 assistências em 21 jogos

10 gols e 2 assistências em 21 jogos Copa do Brasil: 1 assistência em 3 jogos

1 assistência em 3 jogos Copa do Nordeste: 2 gols e 1 assistência em 5 jogos

2 gols e 1 assistência em 5 jogos Campeonato Pernambucano: 1 gol e 3 assistências em 7 jogos

Bom retrospecto com Barletta em campo

Os números individuais do atacante também aparecem acompanhados de um bom desempenho do Sport nas partidas em que ele esteve presente.

Na Série B, o Leão venceu nove dos 21 jogos disputados por Barletta, além de nove empates e três derrotas.

Na Copa do Brasil, foram dois empates e uma derrota. Pela Copa do Nordeste, o Sport venceu quatro das cinco partidas em que o atacante participou.

No Campeonato Pernambucano, foram cinco vitórias e dois empates em sete jogos.

Barletta marca na estreia de Soso

O atacante marcou justamente na estreia de Mariano Soso no comando do Sport. Contra a Ponte Preta, Barletta foi responsável pelo segundo gol da vitória por 2 a 0 na Ilha do Retiro.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, após revisão do VAR em um contato de Lucas Cunha em Biel dentro da área, o Sport teve um pênalti marcado. Barletta assumiu a cobrança e bateu com categoria para deslocar o goleiro Vinícius Ferrari.

Com a vitória, o Sport chegou aos 41 pontos e assumiu a nona colocação da Série B, ficando a dois pontos do Operário-PR, primeiro time dentro do G-6.

O próximo compromisso do Leão da Ilha será contra o CRB, na terça-feira (15), às 21h, pela 28ª rodada da Série B.

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