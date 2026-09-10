Na estreia de Soso, Sport vence Ponte Preta e encosta no G-6 da Série B
Os gols da vitória do Leão, que se recuperou da derrota para o Ceará, foram marcados pelo zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Barletta no 1º tempo
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Na estreia do técnico Mariano Soso, o Sport venceu por 2x0 a Ponte Preta, nesta quinta-feira (10), na Ilha do Retiro. O duelo fechou a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Marcelo Ajul e Barletta.
Na última rodada, o Leão perdeu para o Ceará e acabou desligando o técnico Gilmar Dal Pozzo do comando. Soso chegou na última quarta e já dirigiu o Sport na Segundona.
Com o resultado, o time leonino chegou a 41 pontos na 9ª colocação. Assim, ficou a dois do 6º colocado Operário-PR, que abre o G-6.
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O próximo jogo do Sport acontece no dia 15 de setembro (terça-feira). O Leão visita o CRB, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em confronto direto por uma vaga na zona de classificação e válido pela 28ª rodada da Série B.
Matéria em atualização