Sport x Ponte Preta ao vivo (10/09): onde assistir e horário

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Técnico argentino Mariano Soso estreia no retorno ao Leão diante da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro

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Sport e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife. O confronto encerra a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e marcará a reestreia de Mariano Soso no comando do Leão.

O treinador, que vem para o lugar de Dal Pozzo, demitido no último domingo (6), foi apresentado nesta quarta-feira (9) e assumiu o clube com 12 jogos restantes na competição.

Na coletiva, o argentino tratou o duelo contra a Ponte Preta como a primeira decisão deste novo trabalho.

“Falam muito em 12 jogos, mas eu tenho que abordar jogo após jogo. A nossa primeira final é amanhã contra a Ponte Preta”, afirmou Soso.

O Sport ocupa a nona colocação, com 38 pontos em 26 jogos. O clube rubro-negro está quatro pontos atrás do CRB, sexto colocado e último integrante do G-6. Na rodada anterior, perdeu por 2x1 para o Ceará.

A Ponte Preta aparece na 20ª posição, com 10 pontos. São quatro derrotas seguidas e apenas duas vitórias no campeonato todo. A Macaca está praticamente rebaixada para a Série C.

O novo técnico também ressaltou que o curto período de preparação exige objetividade na montagem da equipe.

“Não é um tempo fundacional, é um tempo de intervenção imediata. Tenho que interpretar o que está acontecendo e intervir”, destacou.

No primeiro turno, o Sport venceu a Ponte Preta por 3 a 1 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Agora, diante da torcida, o Leão tenta repetir o resultado positivo para encurtar a distância para o G-6. Faltando 12 partidas, o Rubro-negro precisa ganhar cerca de sete ou oito para chegar com chances relevantes de brigar pelo playoff da Série B.

Onde assistir ao vivo

Sport x Ponte Preta terá transmissão da ESPN, do Disney+, da SportyNet e da XSports. Além disso, a partida terá grande cobertura do Escrete de Ouro. A narração é de Alexandre Costa com comentários de Ralph de Carvalho.

Ficha da partida - Sport x Ponte Preta



Sport: Thiago Couto; Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas; Willian Oliveira, Zé Gabriel e Diego Hernández; Allano, Perotti e Barletta. Técnico: Mariano Soso.

Ponte Preta:Vinícius Ferrari; Julio, Lucas Cunha, Diego Leão e Gustavo Almeida; André Lima, Murilo e Danilo Barcelos; Miguel, David da Hora e Nicolas Araújo. Técnico: Gilson Kleina.

Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada. Data e horário: 10/09/2026 (quinta-feira), às 21h30. Local: Ilha do Retiro, Recife (PE). Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE). Auxiliares: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues (ambos do Ceará). VAR: Adriano Barros Carneiro. Onde assistir ao vivo: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports.