Sport procura ponta esquerda, mas estuda possibilidade de trazer mais um centroavante

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Sport procurar reforçar o elenco para o restante da Série B; Técnico Mariano Soso já está no Recife e comanda primeira treinamento

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Após ter a confirmação do volante Fernando Sobral e de ter encaminhado a vinda de Raí Lopes do lateral-esquerdo Raí Lopes, o Sport segue sua busca por mais reforços. A ideia agora é reforçar o ataque. Um ponta esquerda é certo que virá. O clube, contudo, estuda a vinda de um centroavante.

Em entrevista para o repórter Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal, o diretor Bruno Reis confirmou que o Sport procura um ponta esquerda e que a ideia é que esse jogador faça também a função de centroavante.

Caso o Sport não consiga um atleta que faça a dupla função, aí sim haverá a busca por um ponta esquerda e por um centroavante.

"Nossa procura é por mais um ponta esquerda ou ala esquerda como dizem. Temos conversas com um jogador que também faz a função de centroavante. Caso haja alguma mudança, vamos atrás de um ponta esquerda e um centroavante", disse Bruno.

Sobre Raí Lopes, a expectativa do Sport é que ele chegue nesta quinta-feira (10). Possivelmente ele assistirá o jogo do Leão contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, a partir das 21h30.

Saída de Zé Roberto

Bruno ainda lamentou a saída de Zé Roberto. Segundo o dirigente, a ideia era contar com o jogador antes mesmo da demissão de Dal Pozzo. Contudo, com a confirmação da saída do jogador, apontou que a vida segue.