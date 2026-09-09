Soso explica retorno ao Sport e cita "profunda pertença" ao clube

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Argentino afirmou que vínculo construído na primeira passagem pesou na decisão e destacou que o desafio agora exige intervenção imediata

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Mariano Soso deixou claro que a identificação construída com o Sport foi determinante para aceitar o retorno ao clube. Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (9), o técnico argentino afirmou que sente uma “profunda pertença” ao Leão e que ficou à disposição assim que soube do interesse rubro-negro.

“Quando o Sport tem necessidade de contar com meu trabalho, eu vou ficar à disposição, independentemente das condições. Eu construí um vínculo muito forte”, afirmou Soso.

O treinador também revelou que analisou o atual elenco antes de assinar contrato e enxergou compatibilidade entre sua proposta de jogo e o perfil dos atletas contratados pelo clube.

Soso reconheceu que o cenário atual é completamente diferente daquele encontrado em 2024. Na primeira passagem, ele participou da montagem do elenco e teve tempo para desenvolver o trabalho. Agora, assume a equipe com apenas 12 partidas restantes na Série B e a necessidade de resultados imediatos.

“Não é um tempo fundacional. É um tempo de intervenção imediata”, resumiu o argentino.

Segundo o treinador, a prioridade será adaptar rapidamente sua ideia às características já existentes no grupo.

“Tenho que demonstrar minha capacidade de adaptação ao presente do Sport e construir respostas com os jogadores e com todos os funcionários”, declarou.

“Assinei em função desses jogadores”

O argentino também falou sobre possíveis reforços. Apesar de admitir que poderá aprovar ou vetar nomes apresentados pela diretoria, Soso afirmou confiar no atual elenco.

“Eu avaliei os jogadores que compõem este plantel e assinei em função desses jogadores. Acho que temos um bom time”, disse.

Para ele, qualquer eventual contratação precisa elevar o nível do grupo, e não apenas aumentar o número de opções.

“Se chegar jogador, tem que ter mais qualidade e hierarquizar o plantel, não simplesmente aumentar quantitativamente”, explicou.

Torcida como combustível

Soso também destacou a recepção recebida desde o desembarque no Recife. O treinador afirmou acreditar que a força da torcida pode ser decisiva nesta reta final da Série B.

“Se a torcida pulsa, fica perto, os jogadores já têm um combustível diferente. Mas nós também temos a responsabilidade de contagiar isso”, afirmou.

Apesar da pressão, o argentino evitou promessas e reforçou que o trabalho será tratado jogo a jogo.

“Falam muito em 12 jogos, mas eu tenho que abordar jogo após jogo. A nossa primeira final é amanhã contra a Ponte Preta”, concluiu.