Mariano Soso chega ao Recife para reassumir o Sport: "tenho a obrigação moral de retornar"

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Treinador argentino desembarcou na manhã desta quarta, falou sobre a relação com a torcida e já mira preparação para duelo contra a Ponte Preta

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Mariano Soso desembarcou no Recife na manhã desta quarta-feira (9) para iniciar a segunda passagem como técnico do Sport. O treinador chegou ao Aeroporto Internacional do Recife e concedeu entrevista à TV Jornal, antes de seguir para o CT José de Andrade Médicis.

O argentino retorna ao clube após a saída de Gilmar Dal Pozzo, demitido no último domingo (6), depois da derrota para o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. Soso assinou contrato com o Sport na terça-feira (8) e foi anunciado oficialmente pelo clube na mesma noite.

Na chegada, o treinador destacou a relação construída com a torcida durante a primeira passagem pelo Leão e afirmou que se sente responsável por retribuir o carinho recebido.

“Eu acho que tenho a obrigação moral de retornar e retribuir cada gesto de contribuição e afeto da torcida para minha comissão. Eu trabalho muito, a responsabilidade é muito grande, mas eu fico emocionado, fico muito feliz”, afirmou ao repórter Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal.

Mariano Soso já pensa no próximo jogo do Sport

Apesar de ter acabado de chegar ao Recife, Soso já tem um compromisso próximo pela frente. O Sport enfrenta a Ponte Preta nesta quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B.

Por isso, o treinador terá pouco tempo para trabalhar antes da partida. Até sua chegada, os treinamentos do elenco estavam sendo conduzidos pelo auxiliar permanente Sued Lima.

“Quero encontrar rapidamente com os jogadores para falar e fazer a preparação do jogo de amanhã. Temos um tempo curto, mas tenho muita paixão”, disse o técnico argentino.

Segunda passagem de Soso pelo Sport

Mariano Soso retorna ao Sport pouco mais de dois anos depois de sua primeira experiência no clube. Em 2024, o argentino comandou o Leão em 41 partidas, com 22 vitórias, dez empates e nove derrotas.

Na ocasião, o treinador também conquistou o Campeonato Pernambucano. Agora, retorna ao Recife com a missão de conduzir o Sport na reta final da Série B.

O próprio treinador afirmou que guarda boas lembranças da primeira passagem, mas que chega com a intenção de construir uma nova história no clube.

“Fico com boas lembranças, mas chego nesse novo Sport para fazer o que falta”, completou Mariano Soso.