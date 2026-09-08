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Sport | Notícia

Sport oficializa Mariano Soso, que chega na manhã desta quarta-feira ao Recife

Argentino desembarca pela manhã, seguirá para o CT e será apresentado à tarde; treinador já comandará o Leão contra a Ponte Preta.

Por Thiago Wagner Publicado em 08/09/2026 às 20:52 | Atualizado em 08/09/2026 às 21:11
Mariano Soso comandou o Sport durante a temporada de 2024 e chega para melhorar o Leão na tabela
Mariano Soso comandou o Sport durante a temporada de 2024 e chega para melhorar o Leão na tabela - Paulo Paiva/Sport

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Agora é oficial. Mariano Soso assinou contrato com o Sport nesta terça-feira (8) e está oficialmente acertado para iniciar a segunda passagem pelo clube. O clube rubro-negro fez o anúncio oficial nesta noite. O técnico argentino chega ao Recife na manhã desta quarta-feira (9), com desembarque previsto por volta das 9h50.

Após a chegada, Soso seguirá para o CT José de Andrade Médicis, onde terá o primeiro contato com o elenco rubro-negro neste retorno. No período da tarde, o treinador concederá entrevista coletiva.

O argentino chega para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido no último domingo (6), após a derrota para o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Soso já comanda Sport contra Ponte Preta

A chegada foi organizada para que Soso tenha tempo de trabalhar com o elenco antes do próximo compromisso. O treinador já comandará a preparação para o duelo contra a Ponte Preta.

Sport e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B.

Até a chegada do argentino, os treinamentos estão sendo conduzidos pelo auxiliar permanente Sued Lima.

Segunda passagem pelo Sport

Esta será a segunda passagem de Mariano Soso pelo Leão. Em 2024, o treinador comandou a equipe em 41 partidas, com 22 vitórias, dez empates e nove derrotas, além da conquista do Campeonato Pernambucano.

Agora, retorna com a missão de recolocar o Sport na briga direta pelas primeiras posições da Série B na reta final da competição.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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