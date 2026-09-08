Sport oficializa Mariano Soso, que chega na manhã desta quarta-feira ao Recife
Argentino desembarca pela manhã, seguirá para o CT e será apresentado à tarde; treinador já comandará o Leão contra a Ponte Preta.
Por
Thiago Wagner
Publicado em 08/09/2026 às 20:52
| Atualizado em 08/09/2026 às 21:11
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Agora é oficial. Mariano Soso assinou contrato com o Sport nesta terça-feira (8) e está oficialmente acertado para iniciar a segunda passagem pelo clube. O clube rubro-negro fez o anúncio oficial nesta noite. O técnico argentino chega ao Recife na manhã desta quarta-feira (9), com desembarque previsto por volta das 9h50.
Após a chegada, Soso seguirá para o CT José de Andrade Médicis, onde terá o primeiro contato com o elenco rubro-negro neste retorno. No período da tarde, o treinador concederá entrevista coletiva.
O argentino chega para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido no último domingo (6), após a derrota para o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Soso já comanda Sport contra Ponte Preta
A chegada foi organizada para que Soso tenha tempo de trabalhar com o elenco antes do próximo compromisso. O treinador já comandará a preparação para o duelo contra a Ponte Preta.
Sport e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B.
Até a chegada do argentino, os treinamentos estão sendo conduzidos pelo auxiliar permanente Sued Lima.
Segunda passagem pelo Sport
Esta será a segunda passagem de Mariano Soso pelo Leão. Em 2024, o treinador comandou a equipe em 41 partidas, com 22 vitórias, dez empates e nove derrotas, além da conquista do Campeonato Pernambucano.
Agora, retorna com a missão de recolocar o Sport na briga direta pelas primeiras posições da Série B na reta final da competição.