Sport oficializa Mariano Soso, que chega na manhã desta quarta-feira ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Argentino desembarca pela manhã, seguirá para o CT e será apresentado à tarde; treinador já comandará o Leão contra a Ponte Preta.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Agora é oficial. Mariano Soso assinou contrato com o Sport nesta terça-feira (8) e está oficialmente acertado para iniciar a segunda passagem pelo clube. O clube rubro-negro fez o anúncio oficial nesta noite. O técnico argentino chega ao Recife na manhã desta quarta-feira (9), com desembarque previsto por volta das 9h50.

Após a chegada, Soso seguirá para o CT José de Andrade Médicis, onde terá o primeiro contato com o elenco rubro-negro neste retorno. No período da tarde, o treinador concederá entrevista coletiva.

O argentino chega para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido no último domingo (6), após a derrota para o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Soso já comanda Sport contra Ponte Preta

A chegada foi organizada para que Soso tenha tempo de trabalhar com o elenco antes do próximo compromisso. O treinador já comandará a preparação para o duelo contra a Ponte Preta.

Sport e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B.

Até a chegada do argentino, os treinamentos estão sendo conduzidos pelo auxiliar permanente Sued Lima.

Segunda passagem pelo Sport

Esta será a segunda passagem de Mariano Soso pelo Leão. Em 2024, o treinador comandou a equipe em 41 partidas, com 22 vitórias, dez empates e nove derrotas, além da conquista do Campeonato Pernambucano.

Agora, retorna com a missão de recolocar o Sport na briga direta pelas primeiras posições da Série B na reta final da competição.