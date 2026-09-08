Sport anuncia Fernando Sobral com contrato até 2028
Volante de 31 anos estava no Coritiba, acumula mais de 200 jogos na Série A e chega para reforçar o meio-campo rubro-negro na Série B
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O Sport anunciou oficialmente nesta terça-feira (8) a contratação do volante Fernando Sobral para a sequência da temporada. O jogador de 31 anos assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2028 e já iniciou os trabalhos no CT José de Andrade Médicis.
Antes de formalizar o vínculo, Sobral realizou atividades físicas e de campo com o elenco rubro-negro.
O meio-campista estava no Coritiba e vinha atuando normalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, participou das três últimas partidas da equipe paranaense antes da transferência para o Leão.
Fernando Sobral chega ao Sport com ampla experiência no futebol nacional. Desde 2019, o volante atua na Primeira Divisão e soma mais de 200 partidas na elite.
Ao longo da carreira, também passou por Sampaio Corrêa, Ceará e Cuiabá, além do próprio Coritiba.
No Nordeste, o jogador teve destaque principalmente com a camisa do Ceará, clube pelo qual conquistou títulos e disputou competições internacionais.
Entre as conquistas da carreira, Sobral soma dois títulos da Copa do Nordeste, além de estaduais no Ceará e no Mato Grosso.
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"Desejo antigo"
Nas primeiras palavras como jogador do Sport, o volante destacou que a transferência para a Ilha do Retiro era um objetivo antigo.
“Chegar ao Sport é um desejo antigo que se concretizou. Uma honra vestir a camisa de um clube tão grande, com uma torcida apaixonada. Venho motivado e muito feliz para lutar juntos pelos objetivos que temos pela frente”, afirmou.
Fernando Sobral chega para ampliar as opções do meio-campo rubro-negro na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.