Sport acerta retorno de Mariano Soso, que deve desembarcar no Recife até esta quarta (8)

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Novo comandante deve chegar ao Recife nesta quarta-feira (9); Ele retorna ao clube após passagem em 2024 e deve comandar o Leão contra a Ponte Preta

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O Sport acertou a contratação do técnico argentino Mariano Soso. Aos 45 anos, o treinador retorna ao clube para comandar o Leão da Ilha na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vem para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido no domingo (6), após derrota para o Ceará. A informação foi divulgada por GE e ESPN e confirmada pelo Escrete de Ouro, da Rádio Jornal.

A contratação foi acelerada pela diretoria rubro-negra para que Soso tenha condições de estar à frente da equipe já na próxima quinta-feira (10), quando o Sport recebe a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda divisão nacional. A expectativa é que Soso desembarque na manhã desta quarta-feira (9) no Recife para assinatura do contrato e últimos acertos. O horário do desembarque não está confirmado.

Em entrevista à TV Jornal, antes do acerto final com Soso, apontou que ele realmente era um dos nomes cotados e destacou a adesão que ele tem com a torcida rubro-negra.

"Mariano Soso é um nome que agrada muito à torcida e nós ouvimos a torcida nesse sentido", disse.

Esta será a segunda passagem de Mariano Soso pelo Sport. O treinador comandou o clube em 2024 e deixou uma marca positiva no período, principalmente pela conquista do Campeonato Pernambucano daquele ano.

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Como foi a primeira passagem de Soso pelo Sport

Mariano Soso teve uma passagem marcante pelo Sport em 2024. O treinador argentino comandou a equipe em 41 partidas, com 22 vitórias, 10 empates e nove derrotas, além da conquista do Campeonato Pernambucano.

Na Copa do Brasil, o Sport foi eliminado na terceira fase pelo Atlético-MG. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, fora de casa, a equipe rubro-negra venceu por 1 a 0 na Ilha do Retiro, em uma partida na qual dominou as principais ações, mas não conseguiu reverter a desvantagem no placar agregado.

Já na Copa do Nordeste, o Sport terminou a primeira fase na liderança do seu grupo, sofrendo apenas uma derrota. Nas quartas de final, a equipe comandada por Soso eliminou o Ceará ao vencer por 2 a 1. A campanha, no entanto, terminou na semifinal, quando o Leão foi derrotado pelo Fortaleza por 4 a 1, jogando na Ilha do Retiro.

O principal título da passagem de Soso veio no Campeonato Pernambucano. O Sport dominou a primeira fase e terminou na primeira colocação, com sete vitórias e duas derrotas.

Na semifinal, o Leão enfrentou o Santa Cruz e empatou os dois jogos. A classificação para a decisão foi conquistada nos pênaltis. Na final, contra o Náutico, o Sport venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e empatou a segunda partida em 0 a 0, garantindo o título estadual.

Soso reencontra remanescentes da primeira passagem

No retorno ao Sport, Mariano Soso encontrará alguns jogadores que já faziam parte do elenco rubro-negro durante sua primeira passagem pelo clube.

Um dos principais é Barletta. Uma das principais armas ofensivas do Sport atualmente, o atacante já era titular da equipe comandada pelo treinador argentino em 2024.

Outro nome é Zé Roberto, que naquele período disputava posição no ataque com Gustavo Coutinho. No gol, Denis também fazia parte do elenco, embora estivesse lesionado durante a passagem de Soso.

Além deles, Thiago Couto era reserva naquela época e atualmente é o titular absoluto da posição. O treinador argentino também reencontrará os meio-campistas Pedro Martins e Fábio Matheus, que também estavam no elenco rubro-negro em 2024.

Com alguns rostos conhecidos e uma equipe diferente daquela que comandou há dois anos, Soso retorna ao Sport com a missão de recuperar o desempenho do time na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Passagem pelo Defensa y Justicia

Antes de retornar ao futebol brasileiro, Mariano Soso estava no comando do Defensa y Justicia, da Argentina. O treinador deixou o cargo em maio deste ano, após entender que o trabalho não deveria continuar diante do não cumprimento dos objetivos estabelecidos para a temporada.

Sob o comando de Soso, o Defensa y Justicia não conseguiu avançar às oitavas de final do Apertura do Campeonato Argentino. Durante os dois anos em que esteve à frente da equipe, foram 33 jogos, com 10 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Próximos jogos do Sport

Sport x Ponte Preta - 10/09, às 21h30 - Série B do Brasileirão

CRB x Sport - 15/09, às 21h - Série B do Brasileirão

Sport x Juventude - 19/09, às 16h - Série B do Brasileirão

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