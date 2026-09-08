Mariano Soso é cotado para voltar ao Sport; relembre a passagem do técnico pelo Leão da Ilha
Técnico argentino tem negociação encaminhada com o Leão, segundo a ESPN, e pode retornar ao clube para a reta final da Série B
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O Sport tem Mariano Soso como principal cotado para assumir o comando técnico da equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações da ESPN, as negociações entre o clube e o treinador argentino estão encaminhadas.
A ideia da diretoria rubro-negra é definir rapidamente o novo comandante para que ele possa iniciar os trabalhos o quanto antes e, caso o acordo seja concretizado, estar à frente da equipe já contra a Ponte Preta, na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.
Aos 45 anos, Soso está livre no mercado desde maio, quando deixou o Defensa y Justicia, da Argentina. O treinador encerrou o trabalho após entender que os objetivos estabelecidos para a temporada não haviam sido alcançados.
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Como foi a primeira passagem de Soso pelo Sport
Mariano Soso já comandou o Sport em 2024 e teve uma passagem de destaque pelo clube. Ao todo, foram 41 partidas, com 22 vitórias, 10 empates e nove derrotas, além da conquista do Campeonato Pernambucano.
Na Copa do Brasil, o Sport foi eliminado na terceira fase pelo Atlético-MG. Após perder por 2 a 0 no jogo de ida, fora de casa, o Leão venceu a partida de volta por 1 a 0 na Ilha do Retiro. A equipe rubro-negra dominou as principais ações do confronto, mas não conseguiu reverter a desvantagem no placar agregado.
Na Copa do Nordeste, o Sport terminou a primeira fase na liderança do seu grupo, com apenas uma derrota. Nas quartas de final, eliminou o Ceará ao vencer por 2 a 1. A campanha terminou na semifinal, diante do Fortaleza, quando o Leão foi derrotado por 4 a 1, na Ilha do Retiro.
O principal resultado de Soso pelo Sport veio no Campeonato Pernambucano. O time terminou a primeira fase na liderança, com sete vitórias e duas derrotas.
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Na semifinal, o Sport enfrentou o Santa Cruz e empatou os dois jogos. A classificação para a decisão veio nos pênaltis. Na final contra o Náutico, o Leão venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e empatou a segunda partida em 0 a 0, garantindo o título estadual.
Elenco ainda tem rostos conhecidos por Soso
Um dos pontos que pode facilitar um eventual retorno de Mariano Soso ao Sport é o fato de o treinador ainda encontrar no elenco jogadores que trabalharam com ele em 2024.
Barletta é o principal destaque entre os remanescentes. O atacante, que atualmente é uma das principais peças ofensivas do Leão, já tinha papel importante na equipe comandada pelo argentino. Zé Roberto também fazia parte daquele grupo e disputava espaço no setor ofensivo.
A lista ainda conta com jogadores que estavam em diferentes situações no elenco de 2024. Thiago Couto, por exemplo, era reserva e agora se consolidou como titular no gol. Denis também integrava o grupo.
No meio-campo, Soso também já conhece Pedro Martins e Fábio Matheus, que permanecem no atual elenco rubro-negro.
Qual era o time titular de Soso na primeira passagem?
Durante sua primeira passagem pelo Sport, em 2024, Mariano Soso tinha uma formação considerada bastante definida, com poucas mudanças acontecendo entre um jogo e outro.
No gol, Caíque França era o titular absoluto. A linha defensiva era formada por Pedro Lima, pela lateral direita, Rafael Thyere e Luciano Castán, na zaga, além de Felipinho na lateral esquerda.
No meio-campo, Felipe atuava como primeiro homem da equipe, com Fabrício Domínguez e Lucas Lima mais avançados. O setor ofensivo tinha Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho.
Dessa forma, o time titular de Soso naquele período era:
Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho.
Opções no banco
Soso também contava com outras alternativas importantes no elenco. Entre os jogadores que ficavam à disposição estavam Alan Ruiz, Titi Ortiz, Fábio Matheus, Zé Roberto, Fabinho, Pedro Vilhena, Rosales, Pedro Martins, Pablo Dyego, Alisson Cassiano, Chico, Dalbert e Thiago Couto.
Titi Ortiz, inclusive, teve participação além da condição de reserva e chegou a ser titular em algumas partidas durante a temporada.
Passagem pelo Defensa y Justicia
Antes de ser cotado para retornar ao Sport, Soso comandou o Defensa y Justicia por dois anos. O treinador deixou o clube argentino em maio deste ano, após avaliar que o trabalho não deveria ter continuidade diante dos resultados abaixo dos objetivos traçados para a temporada.
No período à frente da equipe, foram 33 jogos, com 10 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. O Defensa y Justicia não conseguiu avançar às oitavas de final do Apertura do Campeonato Argentino.
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