Diretor do Sport confirma contratações de Fernando Sobral e Raí Lopes

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Bruno Reis, em entrevista ao repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, confirmou as contratações de Fernando Sobral e Raí Lopes, ex-Sheriff

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O Sport busca novas peças para montar um elenco competitivo, visando a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Com isso, o Leão já tem mais dois nomes para anunciar nas próximas horas.

O diretor de futebol do rubro-negro, Bruno Reis, em entrevista ao repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, confirmou os acertos com o meia Fernando Sobral e o lateral-esquerdo Raí Lopes.

"Sobral já chegou ao Recife, chegou ontem. Já deve estar no CT. O Raí tá chegando, acho que essa semana. E temos em mãos dois atletas que estão bastante avançados. Creio que até o final da sexta-feira a gente já está regulando esses nomes", disse Bruno Reis.

Fernando Sobral e passagem pelo Coritiba

A trajetória de Fernando Sobral no Coxa durou apenas 12 jogos. O volante antecipou sua saída do time paranaense para encarar um novo desafio: defender o Sport na reta decisiva do Brasileirão Série B.

Em seu currículo, o atleta carrega passagens por Ceará, Cuiabá, Sampaio Corrêa e Fluminense de Feira.

Raí Lopes chega para somar na lateral-esquerda

Em três anos no Sheriff, Raí Lopes somou 55 partidas, balançou as redes quatro vezes e distribuiu duas assistências.

Além da experiência internacional — onde também defendeu o Dinamo Minsk, da Bielorrússia, o atleta carrega na bagagem passagens por clubes brasileiros como Fluminense, Bangu, Confiança, Remo e Figueirense.

Próximo desafio do Sport

Ainda sem um treinador definido após a demissão de Gilmar Dal Pozzo, o Sport já tem compromisso marcado diante da Ponte Preta, nesta quinta-feira (10), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h30.